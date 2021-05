Mercati internazionali che continuano ad alternare segnali diversi di giorno in giorno. Alla fine cambia poco, perchè i prezzi continuano a rimanere in orizzontale da diverse settimane.

C’è chi frattanto scommette sul Sell in may adducendo come motivo le possibili spirali inflazionistiche all’orizzonte. Questo al momento non è che una mera ipotesi tutta da provare e già infatti iniziano ad arrivare smentite in tal senso anche da esponenti delle Banche centrali.

Frattanto a Piazza Affari che sui ritracciamenti viene sempre ben comprata, si iniziano ad intravedere delle storie interessanti sia dal punto di vista grafico che dei fondamentali. Ad esempio, il nostro Ufficio Studi, oggi ha pubblicato la seguente raccomandazioni: il segnale di ieri potrebbe essere di forte ripartenza per il titolo Pierrel.

La società che capitalizza in Borsa circa 61,3 milioni di euro studia e sviluppa farmaci e fornisce servizi alle industrie di scienze biologiche, biofarmaceutiche e farmaceutiche in tutto il Mondo.

Nel mese di dicembre 2020, un nostro report ha segnalato l’elevata probabilità che il bottom pluriennale fosse stato segnato e che era il momento opportuno di comprare il titolo.

Pierrel (MIL:PRL) ha chiuso la seduta del 5 maggio a 0,278, con i prezzi in rialzo del 4,91% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 0,17 ed il massimo a 0,35. Il titolo dal momento che è stato inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni guadagna il 55%, un risultato davvero straordinario!

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (1 solo giudizio) stimano un prezzo obiettivo di fair value in area 0,25. I nostri calcoli, fatti tenendo conto dei bilanci degli ultimi anni, portano ad un fair value in area 0,50 circa. Abbiamo alzato le nostre stime dal precedente giudizio di 0,45.

Il segnale di ieri potrebbe essere di forte ripartenza per il titolo Pierrel

Come regolarsi da ora in poi?

La nostra strategia di investimento

Per chi ha seguito le nostre precedenti indicazioni di acquisto, mantenere il titolo in portafoglio in ottica di medio lungo termine con stop profit a 0,215. Stop di breve termine a 0,241. Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi, area 0,35 e poi 0,42. Per chi volesse comprare a mercato può attenersi agli stessi livelli.

Come al solito si procederà per step.