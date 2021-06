Il giardinaggio è uno dei nostri passatempi preferiti. Ci mette in contatto con la natura e ci gratifica come niente altro al mondo.

Ci prendiamo cura di piante e fiori e con questi rendiamo la nostra casa unica e speciale.

Siamo sorpresi dal nostro pollice verde che ci permette di curare al meglio le nostre piante.

Ma se sappiamo come ottenere rigogliose fioriture di quasi tutti i fiori, per l’orchidea dobbiamo ancora imparare tanto.

Per nostra fortuna e grazie a questo articolo scopriremo un trucco gratuito che pochi conoscono che ci permetterà di avere sempre orchidee stupende e fiorite. Scopriamolo insieme.

Ecco il trucchetto gratuito per avere orchidee fiorite e rigogliose anche in estate

Le orchidee hanno avuto un successo pazzesco anche grazie ai meravigliosi fiori e colori che sfoggiano.

Molti di noi hanno un’orchidea a casa che espongono con orgoglio. Ma capita a tutti di vederla sfiorire poco alla volta e spesso impiegare molti mesi prima di vederla di nuovo al top.

Come possiamo assicurarci una fioritura rigogliosa e costante?

Innanzitutto, dovremo tagliare gli eventuali rami secchi. Dopo di che dovremo stimolare la nostra orchidea con uno shock termico.

Con l’arrivo dei primi caldi estivi potremo mettere la nostra pianta davanti ad una finestra o sul balcone per farle passare almeno 10 ore al caldo.

Poi la sposteremo in una stanza più fredda dove la differenza termica possa raggiungere anche 10 gradi in meno rispetto al caldo del giorno.

Portiamo la nostra pianta in cantina se non abbiamo altre stanze più fresche. Questo sbalzo di temperatura aiuterà la nostra orchidea a riprendere il ciclo della fioritura.

Ecco il trucchetto gratuito per avere orchidee fiorite e rigogliose anche in estate. Ripetiamo questo metodo per una decina di giorni e con poche semplici mosse avremo fioriture abbondanti tutto l’anno.

Come utilizzare il concime

Qualsiasi pianta ha sempre bisogno di concime o fertilizzante. Questo le permette di assorbire tutte le proprietà di cui ha bisogno per crescere al meglio.

Nel caso dell’orchidea dovremo utilizzare del concime liquido che andremo a versare direttamente nell’acqua.

Le radici prenderanno l’acqua con l’aggiunta del fertilizzante liquido e questo favorirà una fioritura abbondante.

Ora sì che sappiamo come prenderci cura delle nostre orchidee. I nostri balconi saranno subito abbelliti con poca fatica.

