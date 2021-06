Con l’avvicinarsi dell’estate ci dedichiamo al giardinaggio rilassandoci nel nostro giardino ma la nostra mentre è già in spiaggia a godersi il mare.

Ci siamo decisamente meritati le ferie dopo un intero anno di lavoro e non vediamo l’ora di concederci un po’ di sano riposo.

Non vediamo l’ora di sdraiarci in spiaggia e prendere il sole per avere una tintarella invidiabile. Ma siamo sicuri di saper prenderci cura della nostra pelle?

Leggendo questo articolo scopriremo quanto sia facile e che pochissimi di noi conoscono questo segreto.

Scopriamolo insieme.

Pochi sanno che questa comunissima erba è perfetta contro le scottature in estate

Finalmente sta arrivando l’estate e contiamo i giorni che ci separano dalle nostre ferie. Che siano al mare o in montagna questo è il periodo dell’anno che attendiamo sempre con gioia.

In entrambi i casi passeremo molte giornate all’aperto e ovviamente sotto il sole. Ma proprio quando parliamo di sole parliamo anche di scottature.

A chi di noi non è mai successo di bruciarsi durante una giornata al mare o magari facendo una camminata in montagna.

Di ritorno alla sera, la nostra pelle brucia e tira tanto da non lasciarci neanche prendere sonno quando siamo nel letto.

Ma per fortuna c’è una pianta che fa al caso nostro. Pochi sanno che questa comunissima erba è perfetta contro le scottature in estate ed è spesso sotto gli occhi di tutti.

Stiamo parlando della Plantago major. Comunemente conosciuta come piantaggine, questa pianta dà numerosi benefici alla nostra pelle.

Quando ci scottiamo non dovremo ricorrere per forza a delle creme doposole. Potremo semplicemente raccoglierne le foglie e, una volta lavate, schiacciarle leggermente.

Applicandole direttamente sulla pelle ci doneranno freschezza riducendo tutte quelle sgradevoli e fastidiose sensazioni di bruciore o prurito.

Una pianta tanti rimedi

È importantissimo ricordare che la piantaggine può esserci d’aiuto in tanti momenti della vita quotidiana.

Se siamo stati morsi da un insetto o se ci siamo provocati un piccolo taglio, potremo utilizzarla per curare la nostra pelle.

Inoltre, potremo disinfettare e cicatrizzare la nostra ferita anche utilizzando l’infuso ricavato dalle foglie secche. Con una piccola garza imbevuta di infuso andremo a tamponare la pelle e tutto passerà in un attimo.

Ora che conosciamo anche noi i numerosi benefici di questa preziosa erba comune, non riusciremo più a farne a meno.

