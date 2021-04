Quando Noi di ProiezionidiBorsa notiamo una costante vuol dire che gli italiani stanno facendo tutti più o meno la stessa cosa. Abbiamo lasciato la Pasqua alle spalle e siamo oltre la metà del mese di aprile. Tutto ciò vuol dire una cosa sola: pulizie di primavera. Puliamo tutto e sistemiamo ogni cosa: tappeti, vestiti, divani, finestre e chi più ne ha più ne metta.

Ognuno ha il suo metodo e il suo ordine mentale per intraprendere questo genere di pulizie: c’è chi comincia dal bagno e chi, invece, più intrepido, comincia a mettere a posto i vestiti.

Infatti, i drammi del cambio stagione sono una puntata che ogni famiglia italiana vive almeno due volte all’anno. In questo articolo Noi di ProiezionidiBorsa proviamo a dare un utile suggerimento per svolgere questa pratica molto più velocemente.

Quando, invece, parliamo di pulizie di primavera in maniera specifica, parliamo anche di un grande problema che tutte le famiglie italiane sono costrette ad affrontare. E, infatti, sembra incredibile ma ecco perché in tantissimi mettono la cannella nell’aspirapolvere.

Il problema diffuso

Quando andiamo ad azionare l’aspirapolvere ci semplifichiamo molto la vita ma riempiamo la casa di rumori e odori. In particolare, ci riempiamo la casa dell’odore della polvere che sì, catturiamo nell’aspirapolvere, ma che resta nell’aria almeno per il suo olezzo.

Basta aprire la finestre per far sparire velocemente questo odore. Ma c’è una soluzione più creativa alla quale tutti stanno pensando.

La soluzione

Il titolo di questo articolo non lascia alcun dubbio: ci serve la cannella. Spezia venuta dallo Sri Lanka, la troviamo anche nella Bibbia e specialmente nel libro dell’Esodo.

Gli antichi Egizi la usavano costantemente per imbalsamare i defunti. E i Greci e i Romani la conoscevano bene.

Cosa possiamo fare noi? Ebbene, ne mettiamo una manciata per terra e azioniamo l’aspirapolvere. In questo modo, l’aspirapolvere libererà nell’aria di casa un fresco aroma di cannella invece che di polvere. Sembra incredibile ma ecco perché in tantissimi mettono la cannella nell’aspirapolvere.