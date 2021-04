L’estate è alle porte. È questo il periodo giusto per pulire le tende da sole installate tempo fa su balconi e terrazzi. L’operazione è necessaria per garantire la corretta funzionalità delle tende, evitarne il deterioramento. E soprattutto le muffe.

No a prodotti abrasivi

Vietatissimi i prodotti troppo aggressivi come candeggina o soluzioni antimuffa. Rovinano i tessuti, corrodono il prodotto e questo si ripercuote sulla corretta protezione dal sole. Ci sono in commercio prodotti delicati specifici. Ma il segreto per risolvere senza spendere troppo è un altro. Alla portata di tutti.

Il primo passo. Ecco il segreto per avere tende da sole sempre pulite. Innanzitutto togliamo la polvere che si è depositata utilizzando una scopa con setole delicate. Rimuoviamo polvere, foglie e residui vari.

Acqua e sapone di Marsiglia. Riempiamo una bacinella d’acqua e diluiamo un tappo di sapone di Marsiglia o del bicarbonato. I due prodotti di origine naturale non vanno a intaccare la fibra dei tessuti. La qualità viene preservata e la tenda durerà di più. E sarà pulita.

Sì allo spazzolone. Lo strumento da utilizzare per pulire materialmente è lo spazzolone a setole morbide. Procediamo a strofinare tutta la superficie del telo. Insisteremo di più sulle macchie di sporco più ostinato e con lo stesso metodo andiamo a pulire tutta l’intelaiatura.

Il momento del risciacquo. Niente panico. Il grosso è fatto ed ecco il segreto per avere tende da sole sempre pulite. Per risciacquare possiamo utilizzare il tubo di gomma che normalmente utilizziamo in giardino. Questo criterio, però, è valido se disponiamo di abitazione autonoma. Diversamente utilizzeremo una bacinella colma d’acqua pulita e rimuoviamo il detergente senza creare grossi scoli d’acqua.

Importante lasciare asciugare bene. Quindi lasceremo il telo per disteso e aperto per qualche ora. Prima di arrotolare assicuriamoci sia ben asciutto altrimenti rischiamo la muffa.

Attenzione alla manutenzione

Ricordiamo che la muffa e le macchie (dovute spesso a insetti schiacciati) sono i peggiori nemici della tenda. La muffa riduce la vita media della tenda esterna e la prima causa dell’origine fungina è l’umidità.

Quindi, altro consiglio utile, è quello di prevenire ed evitare la formazione dei funghi. Mai arrotolare la tenda quando è bagnata e sporca.

Soprattutto, se proprio dobbiamo chiuderla, facciamolo per il minor tempo possibile. Appena le condizioni meteo lo permettono, lasciamola aperta. Una volta asciugata, può essere chiusa regolarmente.