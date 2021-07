Nei periodi contraddistinti da alte temperature tutti i media e i mezzi di informazione ci intimano di stare al fresco e di ingerire molti liquidi. Spesso, però, questa prescrizione sembra molto più semplice di come poi effettivamente si rivela essere.

Per fortuna oggi veniamo in aiuto con degli escamotage per rendere questo piccolo compito più semplice. Infatti questo semplicissimo trucco ci aiuterà a rimanere idratati e in forma con poco sforzo. Scopriamo insieme come possiamo fare.

Tutti sappiamo che bisogna bere molta acqua, soprattutto durante i mesi estivi. Gli esperti infatti affermano che un individuo adulto dovrebbe berne dai 2 ai 2,5 litri al giorno. Gli anziani e i bambini poi dovrebbero stare particolarmente attenti a questo fattore perché sono più facilmente soggetti a disidratazione.

Spesso, però, anche se si ha questa consapevolezza, è difficile incamerare questa dose. Per questo motivo oggi veniamo in aiuto con dei consigli pratici per raggiungere giornalmente il proprio fabbisogno di idratazione.

Il primo consiglio è sicuramente quello di munirsi di una borraccia da 0,5 litri e di portarla sempre con sé. Per raggiungere il proprio obiettivo bisognerà riempirla per almeno 4-5 volte al giorno. Se invece si preferisce il bicchiere come unità di misura, ci basti sapere che dovremmo assumerne fra le 8 ad oltre 10 unità.

Un piccolo aiuto viene dalla tecnologia

Se questi dati non ci bastassero per ricordarci di bere, possiamo sempre impostare una sveglia all’ora che ci ricordi di bere almeno un bicchiere d’acqua.

Se per vari motivi non potessimo utilizzare anche questo metodo, esistono sul cellulare delle utili app che ci inviano periodicamente delle notifiche.

Un altro metodo con cui incentivare l’assunzione di acqua può essere quello di aromatizzarla con frutta e erbe oppure scegliere delle tisane di proprio gradimento.

