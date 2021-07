A luglio si è nel pieno della stagione del melone. Si può gustare questo frutto in tutta la sua dolcezza. Ma fra qualche mese il melone mancherà dalle tavole.

Tuttavia, ci sono buone notizie per i melone-dipendenti: esiste il trucco geniale per conservare il melone e gustarlo tutto l’anno. E no, non si tratta di trasformarlo in una marmellata. Ma di goderselo in tutta freschezza. Ecco come fare.

Il trucco geniale per conservare il melone e gustarlo tutto l’anno

Non tutti sanno che il melone si può conservare in freezer. Questa tecnica è particolarmente conveniente se si ha in casa un melone molto maturo. Lo si può riporre in congelatore prima che vada a male. Così si eviterà di sprecare cibo e si metterà da parte della frutta per l’inverno.

Il procedimento è semplice. Bisogna innanzitutto lavare il melone sotto l’acqua corrente, aiutandosi con una spazzola. Molti saltano questo passaggio, ma è fondamentale, come per l’anguria (qui il motivo).

Basta poi aprire il melone, rimuovere i semi e tagliare la polpa a cubetti. Foderare un vassoio con della carta da forno, disporvi i pezzi di melone e mettere il tutto in congelatore. In questo modo ci si assicurerà che i cubetti non si appiccichino gli uni agli altri.

Dopo circa 6 ore, si possono trasferire i cubetti in un sacchetto (in modo che occupino meno spazio) e rimetterli in freezer. Ma una volta congelato il melone, come lo si sfrutta?

Cosa fare con il frutto congelato

Il melone si conserva bene in freezer per circa 6 mesi. Lo si può mangiare anche dopo questo lasso di tempo. Ma il sapore non sarà più ottimale.

Attenzione, però: il melone non va scongelato! La consistenza del frutto sarebbe infatti completamente rovinata. Ma allora a cosa serve congelare i cubetti di melone?

C’è chi ama mangiarli freddi, come snack. Ma la miglior maniera di goderseli è metterli nel frullatore e preparate ottimi smoothies. Ovviamente con altra frutta di stagione a piacere. In questo caso, non bisogna dimenticare di aggiungere un goccio d’olio d’oliva: il beneficio per la salute è sorprendente.