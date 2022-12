Ecco come rendere indimenticabile per i bambini la notte di Natale, e non solo, ed è gratis

La notte di Natale è magica per i bambini e potremmo renderla ancora più speciale con alcune idee da fare insieme a loro e con questa trovata per il 25.

Per i bambini, la notte di Natale è davvero speciale. Giorni di attesa per aspettare Babbo Natale o Gesù Bambino, a seconda delle credenze, che viene a portare loro i doni. Tanto che alcuni fanno fatica a prendere sonno dall’emozione di svegliarsi con i regali sotto l’albero di Natale.

Albero che deve essere fatto in un certo modo, rispettando regole precise. Le palline, infatti, non si mettono a caso e anche gli addobbi e le lucine si devono posizionare nella giusta lunghezza e ordine.

Si può rendere ancora più speciale la notte del 24 dicembre facendo questa cosa gratis

La stessa cosa vale per il presepe. Non si allestisce a caso, ma le statuine vanno posizionate in un determinato ordine. Ad esempio, la mucca e l’asinello hanno un loro posto preciso alle spalle di Maria e Giuseppe. E anche questi ultimi vanno messi di fianco a Gesù, nella giusta posizione. Così come i pastori e i Re Magi. Insomma, anche l’occhio vuole la sua parte e per rendere la notte di Natale perfetta, occorre curare ogni minimo aspetto.

Ed ecco come rendere indimenticabile per i bambini l’attesa per la notte della Vigilia di Natale, così come il 25 dicembre. Prima di tutto, dovremmo coinvolgere i bambini per preparare ciò di cui si nutre Babbo Natale. Ovvero, il classico bicchiere di latte con i biscotti da lasciare vicino all’albero. I biscotti, però, prepariamoli insieme a loro, piuttosto che comprarli. Un modo per coinvolgerli ed impegnarli nelle ore di attesa per l’arrivo dei sospirati regali. E non dimentichiamoci delle renne. Sarebbe carino far preparare un vasetto con delle carote delle quali Rudolph e socie sono golose.

Non solo carote, latte e biscotti, ma anche questo renderà la notte di Natale più speciale per i bimbi

Un’idea potrebbe essere quella di comprare una vecchia chiave in un mercatino dell’usato. Dicendo al bambino che quella è la chiave magica che userà Babbo Natale per entrare in casa. A quel punto, il bimbo preparerà un cartoncino con la scritta “Chiave magica per Babbo Natale” e il gioco è fatto.

Anche il pc potrebbe rendere divertente l’attesa per i nostri bimbi. Su Google, infatti, esiste il Santa Tracker che, il 24 dicembre, permette di seguire gli spostamenti di Babbo Natale. E i bambini potranno controllare dove stia volando in quel momento.

Ecco come rendere indimenticabile per i bambini il giorno di Natale con questa simpatica idea

Se, però, vogliamo far gustare ancora di più il giorno di Natale ai bambini, dovremmo inventarci una caccia al tesoro. Facciamo che sotto l’albero i bimbi trovino solo un pacchetto con un biglietto. Per prima cosa apriranno il regalo e col biglietto ci sarà un indizio per andare alla ricerca del secondo dono.

Dovremo preparare i biglietti per tempo, ovviamente e, quando saranno a letto, posizionarli nascosti nella casa. Facendo finta che siano stati lasciati da Babbo Natale. Ad esempio, il primo biglietto potrebbe dire “caro Matteo, il prossimo regalo è vicino e si trova accanto al tuo cuscino”. E così, proseguire facendo trovare al bimbo un regalo con un biglietto che contiene l’indizio per quello successivo. Sarà divertente filmarli in questa caccia al tesoro del regalo natalizio. Rivedere il filmato dopo qualche anno sarà un piacevole ricordo. Perché sarà diverso dal solito. E per noi genitori è pure gratis.