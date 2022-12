Gli appassionati di oroscopo hanno già investito qualche euro nell’acquisto del tradizionale almanacco zodiacale del prossimo anno.

Abbiamo già anticipato in qualche modo quelli che potrebbero essere i segni protagonisti dell’inizio del 2023. Ma prima di stappare lo spumante, lanciare i fuochi d’artificio e guardare al domani, c’è un presente che potrebbe riservare grandi soddisfazioni per 2 fortunatissimi segni zodiacali. Una specie di Santa Lucia dorata, non solo per i bambini, ma anche per i grandi che appartengono a due segni che in questo periodo saranno protetti da Giove. E attenzione che per una volta l’accoppiata vincente dell’anno che se ne sta andando, quella di Ariete e Toro, non sarà protagonista della notte di Santa Lucia.

Un momento davvero positivo per il Sagittario

Stop con la fortuna per Ariete e Toro perché Santa Lucia ricoprirà d’oro 2 segni protetti da Giove, tra cui il Sagittario. Un momento magico che alla fine si sta rivelando tale da qualche settimana. Positività che rimarrà quasi intatta anche per tutto il mese di dicembre. Qualche piccola difficoltà nella prima settimana del mese, ma dopo il primo weekend, ecco che le stelle torneranno alle congiunzioni positive. Fortuna che non arriverà però da sola, ma si affiancherà alla grande voglia di cambiamento di questo segno.

Dal punto di vista professionale potranno esserci nuove e stimolanti sfide, in grado di cambiare l’andamento generale. Verranno finalmente riconosciute le capacità professionali di questo segno e con l’impulso di Giove, ma anche il coraggio di Marte, per il Sagittario si prospetta una Santa Lucia da ricordare. Molto positive anche le notizie in campo amoroso, dove le difficoltà sembrano ormai lasciate indietro e sembra esserci spazio per un cielo davvero sereno.

Stop con la fortuna per Ariete e Toro perché Santa Lucia ricoprirà d’oro anche i Gemelli

Congiunzioni astrali e influenze planetarie meravigliosamente positive anche per i Gemelli. E la notte di Santa Lucia potrebbe consegnare in dono a questo segno un cambiamento professionale davvero epocale. Per i liberi professionisti ecco l’occasione della svolta della carriera, per i dipendenti il giusto riconoscimento della propria professionalità. Qualche piccola difficoltà nella salute, ma con l’energia presente in campo professionale, gli acciacchi verranno letteralmente spazzati via.

Attenzione però che Giove vuole che i Gemelli intraprendano la strada del successo da soli, senza affidarsi a eventuali soci. È giunta l’ora infatti di comandare e non di allinearsi al volere degli altri, facendo emergere il proprio talento e la propria volontà. In questo caso le stelle sembrano veramente propizie e in grado di portare denaro e fortuna ai gemelli. Molto buoni anche i rapporti sociali, in prossimità delle feste natalizie, con tutta l’energia e il buon umore a disposizione di amici e parenti.