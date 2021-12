Stiamo ormai volgendo al termine del 2021. Tempo di bilanci, positivi e negativi. Ma soprattutto è il momento di pensare al nuovo anno. Propositi, progetti, investimenti, ma anche uno sguardo all’Oroscopo. Che, attenzione, non è una verità, ma uno stimolo a fare meglio, a dare tutto, con la collaborazione e la protezione delle stelle. Ecco il segno che a Capodanno farà faville con la protezione delle stelle almeno fino a primavera.

Non solo Toro e Ariete

Come abbiamo più volte visto nei giorni scorsi saranno principalmente due i candidati a protagonisti del 2022: Ariete e Toro. Mentre il primo coglierà tante soddisfazioni, ma a spot, il secondo sembrerebbe avere la dea bendata dalla sua parte con più continuità. L’Ariete si troverà a fare piacevolmente i conti anche con delle entrate inattese e insperate. Chiamiamole anche pure botte di fortuna. Il Toro, invece, tutto quello si conquisterà, anche in campo economico non sarà frutto del caso. Ma di una progettazione a lungo termine e di una semina di qualità. Tra questi due segni, se ne infilerà un terzo che esploderà letteralmente a Capodanno. Togliamoci subito la curiosità e andiamo a scoprire le carte in tavola.

Ecco il segno che a Capodanno farà faville con la protezione delle stelle almeno fino a primavera

Sarà il Sagittario il terzo incomodo al tavolo dei segni fortunati di inizio 2022. Almeno fino a primavera inoltrata. Davvero particolare la situazione di questo segno, perché a differenza degli altri, subirà una vera e propria concatenazione di eventi. Spieghiamoci meglio.

Ambito professionale e sociale saranno uniti all’insegna delle nuove amicizie. Incontrando delle nuove persone non ci saranno solo legami affettivi e sociali, ma anche lavorativi. In sostanza, potremmo incontrare qualcuno in cui riporre la nostra fiducia e a cui ci legheremo anche in campo professionale. Questo potrebbe comportare delle svolte nella carriera professionale e delle nuove amicizie davvero importanti.

Amore ok in tutte le direzioni

Con appoggio delle stelle, il Sagittario si troverà a beneficiarne anche in campo amoroso. Sia per i single che avranno la possibilità di fare nuovi incontri nei prossimi tre mesi. Sia per le coppie affiatate, che riusciranno a trovare attrazione e sintonia, magari perduti da un po’. Tornando alla concatenazione di eventi che dicevamo prima, l’amore fornirà quella stabilità in grado di dedicarsi serenamente agli sviluppi lavorativi.

