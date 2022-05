Quando arrivano compleanni, feste comandate ed altre occasioni speciali, spesso non sappiamo che regalo fare ai nostri cari. Sembra incredibile, ma nel mondo contemporaneo della prosperità e del consumismo tutti noi possediamo moltissimi oggetti. Quando c’è da pensare di cosa un nostro amico o parente abbia bisogno, entriamo in difficoltà. Oggi vogliamo affrontare questa interessante questione parlando di un regalo per un’amica o per la nostra compagna. Ecco il regalo perfetto per stupire qualsiasi donna senza banalità o inutili cianfrusaglie.

Un regalo da donare col cuore

Quando vogliamo fare un regalo originale abbiamo due opzioni. Possiamo puntare su qualcosa di prezioso e lussuoso che la persona mai si concederebbe. Oppure possiamo scegliere qualcosa di più economico, che però la persona difficilmente acquisterebbe. Spesso tendiamo ad evitare di comprare servizi che ci sembrano costosi e di lusso ed è per questo che sono perfetti come regalo.

Oggi vogliamo proporre una prova trucco personalizzata, ma che in realtà è molto di più. Si tratta di una prova trucco realizzata secondo i dettami dell’armocromia. Questa disciplina sta avendo grandissimo successo e basa le sue teorie sull’analisi del colore. Moltissimi centri estetici e profumerie offrono questo servizio e noi possiamo cogliere la palla al balzo.

Ecco il regalo perfetto per stupire qualsiasi donna dai venti ai sessant’anni

Se vogliamo fare un presente apprezzato, possiamo semplicemente acquistare un buono regalo per questo servizio estetico. Le esperte di armocromia guideranno la fortunata alla creazione di un make up che rispetti i colori e le caratteristiche della sua bellezza. Verrà tenuto in considerazione il colore degli occhi e dell’incarnato, nonché il contrasto e l’intensità dei colori.

Verremo guidate alla scelta del giusto colore di ombretto e ci sarà spiegato come scegliere il giusto rossetto. Le esperte ci sapranno anche dire quali colori evitare se vogliamo valorizzare la nostra bellezza naturale.

Si tratta di un regalo perfetto davvero per qualunque donna, non solo per le amanti del make up. L’armocromia ci guida anche alla conoscenza del nostro fisico e di come valorizzarlo con l’abbigliamento. Anche se non amiamo i trucchi complessi e variopinti, potremo imparare delle tecniche per un effetto naturale facile e veloce. Se siamo indecisi e vogliamo stupire e lasciare a bocca aperta le nostre donne, possiamo optare per questo simpatico presente, originale e alla moda.

Approfondimento

L’armocromia dell’abitazione consente di avere una casa in palette