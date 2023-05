2 titoli bancari resistono alle vendite sul Ftse Mib e per uno si tratta di una felice sorpresa

Dopo 3 sedute consecutive al ribasso sul Ftse Mib come non si vedevano, in termini di ribasso percentuale, da circa due mesi, abbiamo registrato che 2 titoli bancari resistono alle vendite sul Ftse Mib: Unicredit e FinecoBank. Se il primo non è una novità, è il migliore titolo da inizio anno tra le Blue Chip, il secondo è una sorpresa visto che da inizio anno è il peggiore del settore bancario e uno dei peggiori titoli di tutto il Ftse Mib.

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 25 maggio a quota 12,265 €, in rialzo dell’1,91% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono molto vicine alla massima estensione ribassista in area 12,315 €. Inoltre, questo livello di prezzo rappresenta il punto di approdo del precedente profondo ribasso sul titolo. Non sorprende, quindi, che le quotazioni di FinecoBank resistono alle vendite. Il livello in questione, infatti, è molto importante. Qualora, quindi, si dovesse formare un doppio minimo le chance di rivedere le quotazioni presto in area 15 € potrebbero essere molto elevate.

Continua la fase di incertezza per le azioni Unicredit indecise sulla strada da prendere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 25 maggio in rialzo dell’1,98% rispetto alla seduta precedente, a quota 18,686 €.

Da oltre 2 settimane le quotazioni di Unicredit si stanno muovendo in prossimità dell’importantissimo livello in area 18,83 €. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo verso i livelli indicati in figura. Viceversa, la tendenza potrebbe invertire al ribasso. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 17,025 €.

Da notare che gli indicatori sono molto indecisi e che i volumi sono molto contenuti. Sembra quasi una fase di attesa.

