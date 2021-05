Il viso è il nostro primo biglietto da visita, ed è per questo che molti di noi ricorrono a creme e cosmetici per prendersene cura. Alcune volte può capitare che il viso possa avere dei fastidiosi inestetismi, come ad esempio acne, brufoli e/o punti neri.

La comparsa di questi dipende da tanti fattori, alcune volte da una non adeguata pulizia del viso, altre volte anche per problemi legati alla pelle. Qualunque sia il fattore determinante fortunatamente possiamo ricorrere a rimedi naturali per arginare un po’ il problema.

Creare delle maschere purificanti fai da te non è mai stato così semplice con questi ingredienti facilissimi da trovare.

Miele e limone

Per combattere le impurità della pelle oltre ai prodotti cosmetici da banco, fortunatamente esistono anche i rimedi naturali che contrastano questo fenomeno.

La prima maschera purificante fai da te che possiamo facilmente realizzare è a base di miele e limone. Il primo gode di proprietà emollienti e protettivi, il secondo invece purifica e disinfetta. Questa unione garantisce una pelle morbida e allo stesso tempo pulita.

Basterà prendere una ciotola e unire due cucchiai di miele, preferibilmente biologico e il succo di mezzo limone. Distribuiamo poi sul viso in modo uniforme e lasciamo in posa per almeno 15 minuti. Risciacquiamo poi con acqua tiepida e noteremo che la pelle avrà già dal primo utilizzo una luce diversa.

Yogurt e zenzero

Oltre al miele e al limone, un altro ingrediente che possiamo tenere in considerazione è anche la combinazione di yogurt e zenzero. Il primo è molto utilizzato per la creazione di maschere viso poiché svolge un’azione antibatterica, il secondo invece ha un effetto disinfiammante contro i brufoli.

Basterà unire un vasetto di yogurt bianco e polvere di zenzero. Per chi lo gradisce è possibile anche aggiungere del miele. In una ciotola mettiamo gli ingredienti, amalgamiamoli con un cucchiaio di legno fino ad ottenere un composto omogeneo. Fatto questo, stendiamolo sul viso e lasciamo in posa per almeno 15/20 minuti circa. Laviamo il viso con acqua tiepida e successivamente mettiamo la nostra crema abituale.

