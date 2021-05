L’estate è alle porte e noi già immaginiamo il profumo del mare, le spiagge bianche, il relax delle vacanze. Ma anche il caldo torrido e il sole cocente.

Con le alte temperature il nostro corpo suda di più e più in fretta, perdendo sali minerali come sodio, magnesio e potassio. È importante, quindi, una corretta idratazione del corpo per poter reintegrare velocemente le sostanze perse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In estate bere molto è necessario per evitare di disidratarsi ed evitare malori dovuti dal caldo eccessivo. Bere anche quando non se ne sente la necessità.

Siamo sempre tentati dalle bevande da supermercato, zuccherine e caloriche. Ma l’acqua è indubbiamente la bevanda più dissetante che esista. Ideale per recuperare i liquidi e i sali persi.

Anche alimentarsi nel modo corretto aiuta ad evitare i colpi di calore e gestire le alte temperature. Frutta e verdura di stagione ricchissime di vitamine, acqua e pochissime calorie.

Una bevanda detox, rinfrescante che sta riscuotendo moltissimo successo

Durante l’estate il consiglio è quello di idratarsi il più possibile. Abbiamo visto che l’acqua è la bevanda ideale. Ma con una piccola variante la renderemo ancora più gustosa.

La bevanda dell’estate è indubbiamente la limonata. Solo acqua e limone per idratare e rinfrescare.

Ma per contrastare il caldo estivo ecco una bevanda fresca da preparare in un solo minuto che stupirà tutti per il gusto e il colore, aggiungendo un ingrediente inaspettato.

Parliamo del carbone attivo vegetale. Un ingrediente sempre più utilizzato nella cucina italiana. Lo conosciamo soprattutto per la sua capacità di eliminare i gas intestinali. Ma non sappiamo che è importante anche per eliminare le tossine.

Per contrastare il caldo estivo ecco una bevanda fresca da preparare in un solo minuto che stupirà tutti per il gusto e il colore

La preparazione è molto semplice. Abbiamo bisogno del succo di due limoni e un cucchiaino di carbone attivo. Mescoliamo e il gioco è fatto. Possiamo aggiungere il dolcificante che più ci piace e del ghiaccio.

Una bevanda nera rinfrescante, ma con degli effetti benefici che lascerà tutti a bocca aperta.