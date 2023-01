4 posti nascosti da vedere in Toscana per un weekend tra calanchi e paesaggi da cartolina

4 posti nascosti da vedere in Toscana-proiezionidiborsa.it

Non solo arte, cultura e storia ma anche paesaggi mozzafiato e luoghi insoliti. La Toscana segreta lontana dalla folla ci lascerà senza fiato. Vediamo quali posti non possiamo assolutamente perderci.

La Toscana è una delle Regioni più amate e frequentate da turisti di tutto il Mondo. La bellezza di Firenze, le sinuose colline senesi o la Torre di Pisa sono tra le mete più ambite. Ma lontano dagli itinerari più turistici esistono dei luoghi insoliti che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Non solo borghi incantati come quello di Cortona o San Miniato, ma vere gemme naturalistiche che ci rapiranno il cuore. Andiamo alla scoperta della Toscana nascosta che non ti aspetti visitando questi bellissimi luoghi.

4 posti nascosti da vedere in Toscana che ci catapulteranno in terre lontane

Partiamo dai calanchi dall’aspetto misterioso e dal colore rosso de Le Roste, nel comune di Montieri, in provincia di Grosseto. Questo geosito artificiale che sembra quasi un paesaggio lunare è in realtà un deposito di minerali. Ci troviamo nella zona delle colline metallifere grossetane, qui i solfati di rame hanno creato un panorama unico. Passeggiando tra i calanchi ci sembrerà di essere nella Monument Valley in Arizona.

Ora ci spostiamo in provincia di Livorno per ammirare la Piccola Petra di Populonia. Situata nel Parco archeologico di Baratti e Populonia, questa necropoli etrusca scavata nella roccia ci catapulterà in Giordania. La struttura costruita sopra una vecchia cava di pietra arenaria comprende una necropoli rupestre risalente dal III secolo a.C. Visto che siamo nei paraggi possiamo anche visitare il centro di Populonia, uno dei borghi più belli d’Italia.

Natura incontaminata tra paesaggi suggestivi spettacolari

Sempre in provincia di Grosseto troviamo una valle dalla terra fumante come quella d’Islanda. È il Parco geotermico delle Biancane, anche chiamato Valle del Diavolo. Qui potremo ammirare lo spettacolo di geyser, fumarole e paesaggi lunari dai colori insoliti e affascinanti. Un trekking appassionato alla scoperta della natura e delle sue meraviglie.

Per finire ci spostiamo nel Parco fluviale dell’Alta Val d’Elsa, tra acque cristalline e sentieri da lasciare senza fiato. L’avventura è assicurata percorrendo il fiume in gommone tra le acque turchesi e ammirando la bellezza circostante. Il Sentierelsa è il percorso attrezzato che ci farà scoprire questo posto incantato ma è d’obbligo visitare anche le Caldane. Queste vasche di acqua termale molto amate dagli Etruschi sono tra i tanti punti caratteristici da visitare.

Insomma, invece dei soliti itinerari più famosi e turistici esploriamo questi 4 posti nascosti da vedere in Toscana. Questa Regione ha tanto da offrire, da mete perfette per un weekend romantico a luoghi incantati per i più avventurosi. Tra trekking, passeggiate, visite a centri storici e musei c’è un gran bel da fare. Non dimentichiamoci di assaggiare il cibo del posto e concederci un bel bicchiere di vino rifocillante.