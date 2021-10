Se amiamo i profumi di marca e qualità sappiamo bene quanto questi possano essere costosi. Si tratta di prodotti di lusso che vengono commercializzati a prezzi molto alti e raramente vengono scontati. Se già sappiamo qual è il nostro profumo preferito, possiamo organizzarci in modo da comprarlo quando viaggiamo nei duty free degli aeroporti. In questo luoghi, grazie agli sgravi fiscali, molti prodotti di lusso sono in vendita a prezzi più bassi.

Ma se non viaggiamo in che modo possiamo comprare quella costosa eau de toilette che amiamo tanto senza spendere una fortuna? Oggi vedremo il metodo geniale per comprare i migliori profumi a metà prezzo.

Un prodotto costoso che però non può mancare

I profumi sono uno dei prodotti cosmetici più cari in assoluto. Dietro di essi c’è un’industria molto complessa, costi di produzione e di ricerca alti e la necessità di mantenere l’esclusività. Basti pensare alle campagne di pubblicità dei profumi per capire quali siano i costi nascosti dietro ai profumi di marca.

Le eau de toilette e de parfum dei marchi più famosi possono arrivare a costare più di 100 euro per 100 ml. Se osserviamo la cura dei particolari della confezione e della boccetta, capiamo il motivo di questi prezzi.

Il profumo, però, è un accessorio di bellezza quasi indispensabile che dovremmo sempre indossare e abbinare in armonia con il look. Per esempio, in autunno queste fragranze sono quelle consigliate. Ma se vogliamo crearci una piccola collezione di profumi senza spendere centinaia di euro, come possiamo fare? Ora sveleremo un piccolo trucco.

Ecco il metodo geniale per comprare i migliori profumi a metà prezzo

Sempre più persone acquistano capi d’abbigliamento usato nei negozi vintage o sulle applicazioni. Si tratta di un metodo per risparmiare molto comodo sia per acquistare che per vendere. In questo modo è possibile risparmiare tempo e denaro e accaparrarsi prodotti di qualità e pregio.

In pochi lo sanno, ma le principali app come Vinted, Depop e Vestiaire non trattano solo abiti e scarpe. Questi siti danno la possibilità di comprare e vendere anche accessori come gioielli e profumi.

Basterà inserire nella barra della ricerca i nomi dei profumi che cerchiamo per trovare una sorpresa molto piacevole. Profumi di ogni marca e tipo sono lì a portata di click, spesso completamente nuovi e a prezzi scontatissimi. In molti magari hanno ricevuto come regalo un profumo non gradito e ora cercano di disfarsene recuperando qualche euro, perfetto per noi che vogliamo risparmiare.