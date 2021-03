Sia che viviamo in città sia che viviamo in un piccolo paese, possiamo sempre prenderci il lusso di camminare e ritrovare l’unione con il creato e la natura.

Gli amanti della camminata, anche urbana, ci sono sempre stati. Per noi, maggioranza silenziosa del divano, abbiamo scoperto solo recentemente questo toccasana. Forse, abbiamo imparato a camminare proprio durante quest’ultimo anno di lockdown e privazioni. Con bar, ristoranti e cinema chiusi, abbiamo ricominciato a riunirci con amici passeggiando, camminando.

Infatti, ci siamo resi conto di una cosa che forse davamo talmente per scontata che non facevamo mai. Camminare fa bene all’anima (studi dimostrano l’influenza della camminata sulla nostra felicità), alla nostra socialità ma anche al nostro fisico. E in pochi sanno che basta camminare un’ora per bruciare tutte queste calorie.

Calcolo calorie

Come si sarà capito, noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare oggi di calorie e camminate. Naturalmente, i parametri da prendere in considerazione sono moltissimi: dislivello, calore, tempo di percorrenza. Sembra incredibile, ma conta anche quanti chili ci portiamo addosso, oltre ai nostri. Se abbiamo uno zaino, infatti, consumiamo tante più calorie che senza.

Cerchiamo di fare una media accettabile tra tutte queste variabili. Per capire quante calorie consumiamo, c’è una formula matematica che ci viene in aiuto.

In pratica, dobbiamo moltiplicare il nostro peso per i chilometri percorsi, e dividerlo per due. Immaginiamo di pesare 70 chili e di camminare per 5 chilometri. Settanta per cinque fa 350, diviso due fa 175. E dato che in media camminiamo proprio 5 chilometri all’ora, 175 calorie sono proprio quelle che perdiamo se camminiamo per un’ora di fila. Se azzardiamo un’altra ora, sono 350.

Ottimo risultato, dunque, che ci tiene in linea e ci fa restare attivi, sia socialmente sia psicologicamente. Infatti, in pochi sanno che basta camminare un’ora per bruciare tutte queste calorie.