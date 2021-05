Ecco il grande ritorno di moda dello shatush e in più una guida per realizzarlo perfettamente a casa nostra

In questo periodo dell’anno in molti si accingono a rinnovare il proprio look e il proprio stile. C’è chi cambia taglio di capelli e chi decide di cambiare colorazione.

Oggi vogliamo parlare di una tecnica mai passata del tutto di moda, che conferisce un effetto sorprendente a qualsiasi chioma.

Vogliamo parlare del grande ritorno di moda dello shatush e in più descriveremo una guida per realizzarlo perfettamente a casa nostra.

Una tecnica che non passa mai di moda

Una delle tecniche di colorazione che si è imposta negli ultimi dieci anni è senza dubbio lo shatush. Questa tecnica di schiaritura dona un effetto simile a quello naturalmente schiarente del sole che abbiamo quando siamo in vacanza al mare.

Questa semplice tecnica sembra non passare mai di moda ma anzi è scelta da moltissime donne che vogliono illuminare il volto con una tintura leggera.

Perfetto su tutti i tipi di capelli, rende moltissimo sulle colorazioni intermedie che vanno dal biondo cenere al castano chiaro.

Ma in che modo è possibile ottenere questo effetto a casa nostra?

Per ottenere l’effetto shatush a casa nostra abbiamo bisogno della crema decolorante per capelli. Ora dobbiamo dividere i capelli in ciocche e procedere alla cotonatura.

Adesso possiamo iniziare a spennellare la crema decolorante rigorosamente in modo orizzontale sulle punte dando pennellate a mano libera.

Trascorso il tempo di posa, possiamo sciacquare via il colore. E poi procedere al lavaggio dei capelli. Dopo l’asciugatura vedremo il risultato, i nostri capelli saranno schiariti in maniera molto naturale sulle punte. I vantaggi di questa tecnica è che l’effetto è molto graduale. E ricorda proprio i capelli schiariti dal sole.

Ora che sappiamo che possiamo fare uno shatush anche a casa nostra cosa aspettiamo?

