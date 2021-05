La Sardegna è sinonimo di mare cristallino e spiagge bianchissime come anche di torme di turisti e serate mondane. Coloro che vogliono passare una vacanza rilassante con la propria dolce metà possono però ancora farlo in queste località particolari.

Parliamo dei fari, strutture che da anni vengono adibite in Sardegna a case vacanza e hotel. Infatti, è possibile trascorrere una vacanza romantica e serena in uno dei mari più belli del Mondo soggiornando in dimore molto particolari. Scopriamo subito di che cosa stiamo parlando.

Un’isola molto speciale

La Sardegna è stata per secoli meta di commerci e conquiste. Non sorprende, quindi, che le spiagge di questa bellissima isola siano costellate da antiche torri difensive e da fari.

In particolare, questi ultimi rivestivano un’importanza decisiva nell’orientare le flotte commerciali che transitavano vicino all’isola. Col tempo molti di questi fari sono stati abbandonati. Ma la Regione Sardegna ha indetto negli anni dei bandi per poterli riqualificare. È così possibile al giorno d’oggi soggiornare in una di queste strutture, trasformate negli anni in hotel o in bed and breakfast.

Soggiornare in un faro potrebbe essere la scelta perfetta per chi vuole godersi queste vacanze estive particolari all’insegna del relax e della tranquillità.

Posizionate in mezzo a una natura tanto selvaggia quanto incontaminata, lontana dai centri abitati, queste strutture permettono, infatti, di vivere un’esperienza veramente particolare.

Tra i più belli e suggestivi non si può non segnalare il faro di Capo Spartivento, a due passi da Chia. Immerso in una area naturale, questo faro permetterà di godersi delle vacanze tranquille, godendo di piccoli piaceri di lusso come una stupenda piscina affacciata sul mare. Un ulteriore struttura da segnalare è sicuramente il fato di Razzoli, eretto in una delle isole di La Maddalena. Che aspettare?

