Abbiamo invitati a pranzo, o a cena, e non sappiamo che antipasti preparare? O siamo quel tipo di persone che, durante le ore pomeridiane, sentono la necessità di stuzzicare qualcosa di buono?

Da oggi possiamo anche fare a meno dei classici snack imbustati. Perché possiamo preparare questi 5 snack salati pronti in pochissimi minuti, gustosi e salutari, da servire come antipasti o per placare il classico buco allo stomaco.

Involtini Italia

Iniziamo con una stuzzicheria light e davvero gustosa, che a livello visivo riprende un po’ i colori della nostra nazione. Per questo motivo, abbiamo ribattezzato così questi involtini, fatti con zucchine, mozzarelle ciliegine e pomodori secchi.

Tagliamo le nostre zucchine molto sottili per il lato lungo ed avvolgiamole intorno ad una mozzarella ciliegina. Che sia di bufala, o fior di latte, o altro, questo dipende dai nostri gusti.

Chiudiamo il tutto con uno stuzzicadenti e infilziamoci un pomodoro secco sulla parte superiore dell’involtino.

Bruschetta con paté di olive nere

Un classico del finger food, vediamo come preparare un buonissimo paté di olive nere. Dopo averle denocciolate, inseriamole in un mixer con un filetto di acciuga, uno spicchio d’aglio ed un filo d’olio.

Per la bruschetta, invece, abbiamo diversi modi per tostare una fetta di pane, dal forno alla padella.

Una volta pronta basterà spalmare questa crema sfiziosa sulla superficie della bruschetta.

Rotolini di pane bianco

Questi sono molto comodi da utilizzare in cucina, per preparare antipasti, o spuntini veloci.

Si tratta di sfoglie di pane bianco, facilmente reperibili nei supermercati. Possiamo disporre davvero di tutto, dal salmone affumicato, agli affettati, alle verdure, ai formaggi.

Qui possiamo dare libero sfogo alla fantasia. Oppure potrebbe essere un buon modo per finire gli avanzi che abbiamo in frigorifero!

Bruschetta tonno e Philadelphia

Anche qui prepariamo delle belle bruschette tostate. Poi in una ciotola, facciamo scolare un po’ di tonno, anche quello in scatola va benissimo. Ricordiamo che l’olio contenuto nelle scatolette è commestibile. Aggiungiamo la Philadelphia, o qualsiasi altro formaggio cremoso e spalmabile, con un po’ di sale.

Creiamo così una sorta di pappetta da adagiare sulle bruschette, dove possiamo aggiungerci anche del pepe rosa in grani.

Uno snack non proprio salato

Dulcis in fundo, un dolce-salato tipico dell’estate. Come si può rinunciare, con l’arrivo del caldo e della bella stagione al classico melone e prosciutto crudo?

Naturalmente, melone freschissimo e prosciutto crudo di qualità, daranno uno sprint decisivo a questa leccornia buona e succosa.

Abbiamo visto quindi 5 snack salati pronti in pochissimi minuti, gustosi e salutari, da servire come antipasti o per placare il classico buco allo stomaco. Non ci resta che provarli a casa!