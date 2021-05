Un balcone profumato e saturo di colori è il modo migliore per consolidare la bella stagione ormai inoltrata. Tra i tanti fiori perfetti per abbellire l’esterno della casa, ve n’è uno in particolare che sembra fatto apposta per portare allegria e buon umore. È una pianta che fiorisce proprio in questo periodo, per cui è la scelta più adatta per chi non si è ancora sbrigato ad abbellire il proprio terrazzo.

La nostra Redazione guarda caso lo ha individuato per noi, e fornirà qui una piccola ma esaustiva guida per mantenerlo bello e in salute.

Ecco il “fiore di vaniglia”, una pianta meravigliosa e facile da coltivare per un tripudio di colori su balconi e terrazzi

La pianta perfetta per un balcone da invidia è l’eliotropo fior di vaniglia. Tra le tante varietà del genere Heliotropium è la più profumata. I suoi fiorellini coloratissimi regalano tinte bianche o sfumature che vanno dal viola scuro al lilla. Il suo aroma è una goduria per le narici e ricorda il dolce profumo della vaniglia.

Tutte le cure necessarie

L’eliotropo fior di vaniglia è una pianta che sopporta benissimo le alte temperature. Risente molto però della siccità. Forniamole dunque riparo nel caso la temperatura dovesse superare i 24°C. Esponiamola comunque in un luogo ben soleggiato, ma che venga raggiunto ogni tanto dall’ombra.

Le innaffiature devono essere costanti e abbondanti, soprattutto in estate quando il clima si fa più caldo. Occhio come sempre ai ristagni d’acqua. È sufficiente concimarlo ogni venti giorni in primavera, con un fertilizzante preferibilmente liquido e con molto potassio.

È una pianta sempreverde, ma nei periodi più freddi dell’anno potrebbe soffrire le basse temperature. Portiamola perciò dentro casa o mettiamola in un’apposita serra riscaldata.

Il “fior di vaniglia” è dunque una pianta meravigliosa e facile da coltivare per un tripudio di colori su balconi e terrazzi. Ma fa un figurone anche in giardino e nelle aiuole. È il fiore ideale per ravvivare le calde giornate che portano all’arrivo dell’estate.