Quando mangiamo gli asparagi, la nostra pipì puzza. E può sembrare assurdo, ma questa è la cosa più ricercata su internet dalle persone riguardo agli asparagi.

Ed è vero. Gli asparagi sono i colpevoli del classico odore di zolfo che prende la nostra pipì quando li mangiamo. Ma è assurdo che questa sia la cosa più nota degli asparagi!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questo tipo di verdura vanta tantissime proprietà molto preziose. Gli asparagi sono ricchi di sali minerali, vitamine e fibre alimentari. Per questo motivo sono davvero un ottimo aiuto per l’intestino. Favorendo il transito intestinale e la diuresi.

Questi, però, non sono gli unici pregi degli asparagi. Essendo così ricchi di sali minerali, sono ottimi anche per un’altra funzione, che interessa davvero tutti.

Quando li cuociamo, rilasciano nell’acqua di cottura vitamine e sali minerali, sostanze davvero preziosissime. Ecco spiegato il motivo per cui, chi butta l’acqua di cottura degli asparagi è un pazzo perché non sa che vale oro per questa sua importantissima funzione. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un fertilizzante molto nutriente

Dopo aver cucinato la verdura, le persone sono abituate a gettare via l’acqua di cottura. In realtà, quest’ultima non è più semplice acqua, ma contiene tantissime vitamine e sali minerali.

Le proprietà nutritive di questa soluzione saranno, quindi, perfette per innaffiare le nostre piante.

Come utilizzarla

Una volta che gli asparagi saranno cotti, scoliamoli. A questo punto, dovremo lasciare raffreddare l’acqua. Ovviamente potremo utilizzare quest’acqua come fertilizzante solo nel caso in cui non avremo aggiunto sale durante la cottura.

Quando l’acqua sarà a temperatura ambiente, potremo versarla sulle nostre piante. Una volta assorbita dal terreno, questa soluzione donerà alle piante una rinnovata energia. L’acqua di cottura donerà vitamine e sali minerali e le nostre piante saranno rigenerate e rinvigorite, davvero strepitose.

Ecco perché chi butta l’acqua di cottura degli asparagi è un pazzo perché non sa che vale oro per questa sua importantissima funzione.

Azione sgonfia pancia

Inoltre, mangiare gli asparagi, aiuta anche a sgonfiare pancia e gambe. Questo grazie alle loro proprietà diuretiche, che aiutano a disintossicare l’intestino.

Approfondimento

Con questi centrifugati la pancia torna subito piatta