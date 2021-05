L’Italia è piena di luoghi bellissimi. Non a caso è una delle più ambite mete di turismo internazionale.

Fra le varie zone, ce ne sono alcune non troppo conosciute. Fra queste c’è senz’altro l’Alta Maremma.

Dunque, ecco il consiglio per un’indimenticabile week end di mare in Italia, fra borghi mozzafiato, mare cristallino, natura selvaggia e buon cibo.

L’Alta Maremma

Per Alta Maremma si intende tutto quel territorio che si estende fra Rosignano Marittimo e Piombino, comprendente alcune zone della Val di Cecina e spingendosi nell’interno fino a Volterra. È anche conosciuta come Maremma Pisana, Maremma Livornese o semplicemente Maremma settentrionale.

Questo territorio offre paesaggi meravigliosi, bel mare, borghi medievali incantevoli, parchi naturali, necropoli etrusche, divertimento giovanile e una gastronomia fantastica. Basti pensare che nel cuore di questa zona si produce uno dei vini più pregiati del mondo, il Bolgheri Sassicaia.

Ecco il consiglio per un’indimenticabile week end di mare in Italia, fra borghi mozzafiato, mare cristallino, natura selvaggia e buon cibo

Iniziamo nel segnalare i luoghi per fare il bagno in un mare indimenticabile. Ecco i nostri suggerimenti:

a) Golfo di Baratti;

b) Buca delle Fate;

c) Cala Moresca e spiaggia di Salivoli;

d) Parco della Sterpaia.

Inoltre, in questa zona sono anche presenti grandi spiagge come quella di Vada, celebre per avere la sabbia bianca.

Presenti anche molti borghi caratteristici. Quindi, i paesini da visitare assolutamente sono i seguenti:

a) Campiglia Marittima;

b) Suvereto;

c) Castagneto Carducci;

d) Bolgheri;

e) Casale Marittimo.

Da non dimenticare la città di Piombino, con la sua meravigliosa terrazza che guarda l’Isola d’Elba, e la famosa città di Volterra, dalla bellezza indescrivibile.

Parchi naturali e itinerari di interesse storico

Presenti nel territorio dell’Alta Maremma anche parchi e itinerari di interesse storico. Senza alcun dubbio a livello naturalistico il luogo di maggior interesse è il Parco della Sterpaia, che ospita oltretutto una spiaggia davvero incantevole.

Per quanto riguarda le mete di interesse storico, c’è senz’altro Populonia, con la sua necropoli e acropoli etrusche, e la Rocca di San Silvestro, con la possibilità di visitare le antiche miniere sottostanti.

Perciò, ecco il nostro consiglio, l’Alta Maremma. Un territorio meraviglioso che offre davvero molte opportunità per un’indimenticabile week end di mare fra borghi mozzafiato, mare cristallino, natura selvaggia e buon cibo