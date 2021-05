Dopo la giornata di contrattazione di ieri cosa attendere? Opportunità di acquisto oppure meglio essere sottopesati nel breve termine? IL segnale anche se è da confermare anche oggi è ribassista ma meglio procedere per gradi. Da diverse settimane si assiste a continui falsi segnali e a capovolgimenti nel giro di qualche ora, quindi meglio attendere conferme per il Ftse Mib. Ci sono però delle conferme e 3 titoli a Piazza Affari che è meglio non comprare ora perchè puntano verso ulteriori ribassi.

Facciamo una panoramica sull’ultimo periodo.

La sensazione che si continua ad avere nelle ultime settimane è che il nostro indice azionario mostra forza relativa superiore agli altri. Ogni ritracciamento infatti viene prontamente comprato. Questo dimostra quello che scriviamo da qualche mese e che è in corso un passaggio di testimone verso piazze azionarie, come il Ftse Mib , l’Ibex 35 e il Nikkei 225, che potrebbero performare meglio nei prossimi 18/24 mesi.

La view del nostro Ufficio Studi rimane la stessa: il Ftse Mib ha segnato il bottom pluriennale ed ora è diretto in pochi anni verso il massimo toccato nell’anno 2000.

3 titoli a Piazza Affari che è meglio non comprare ora perchè puntano verso ulteriori ribassi

A chi ci riferiamo? Ad ENEL, EXOR e Saipem (MIL:SPM).

ENEL, ultimo prezzo a 7,966. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 7,521 ed il massimo a 8,868. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 8,323, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 7,40/6,50.

EXOR, ultimo prezzo a 67,60. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 59,90 ed il massimo a 73,88. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 69,44, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 62,50/59,90.

SAIPEM, ultimo prezzo a 2,063. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,87 ed il massimo a 2,716. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 2,218, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 1,85/1,67.