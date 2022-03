La moda prosegue con le proposte fashion per la prossima stagione autunno-inverno 2022-23. A Parigi hanno sfilato i big della moda: da Saint Laurent a Valentino, passando per il mega show di Balenciaga. Quest’ultima sfilata ha fatto molto parlare di sé, sia per il setting scelto, ovvero una tempesta di neve, sia per lo stesso direttore creativo del brand. Demna Gvasalia è infatti un designer georgiano ed egli stesso nel 1991 è fuggito dal suo Paese a causa della guerra. Oggi il Paese da cui fuggire è l’Ucraina e, mentre noi osserviamo lo svolgersi della guerra, c’è chi ha vissuto quella fuga, la sensazione di lasciare casa e scappare per non morire. E così la collezione di Balenciaga è una fuga sotto la tempesta.

La moda quindi si schiera contro la guerra e moltissime maison hanno deciso di chiudere i propri negozi in Russia. La moda si schiera, ma va avanti. E quindi propone quelli che sono i trend della stagione prossima. Importante sembra essere il colore. Ma quale colore indossare?

Ecco il colore che sta spopolando sulle passerelle a cui non sapremo dire di no

La strada verso la quale si sta andando sembra essere quella del rosa. Un rosa acceso, quasi fluo. E se da una parte Valentino a Parigi ha deciso di fare un’intera collezione rosa, con solo qualche punta di nero, dall’altra ci sono molti brand che hanno inserito il rosa in collezione. Jacquemus ad esempio ha creato una mini capsule di capi rosa sia per l’uomo sia per la donna. Questi comprendono felpe, borse, sciarpe, t-shirt e pantaloni.

Il rosa in altre collezioni

Il rosa è presente anche nella collezione di Skims. Ganni ha realizzato vari knitwear e t-shirt in colore rosa. Alexander McQueen ha realizzato un cardigan in maglia con trecce dalla silhouette over di colore rosa. E anche Tom Ford ha realizzato un pantalone in velluto stretch di raso di seta. Loewe realizza una t-shirt in cotone di colore rosa, mentre Nanushka un mini dress.

Insomma il rosa torna protagonista sia in questa collezione, dato che molti capi sono già in commercio, sia per quella prossima come abbiamo visto con l’ultimo show di Valentino. Ed ecco allora il colore che sta spopolando sulle passerelle a cui puntare per essere super alla moda. Un colore che acquista un nuovo significato, di rinascita e di forza e che si allontana dal concetto che il rosa è solo un colore per donne.

