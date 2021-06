Se per le vacanze estive del 2021 cerchiamo una meta turistica poco distante dall’Italia ma bellissima e rilassante questo è l’articolo giusto. L’Italia è meravigliosa e ospita milioni di turisti durante tutto l’anno e in tutte le regioni. Proprio per questo, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo suggerito tantissime mete dove poter passare le vacanze in totale relax. Per leggere qualche articolo, cliccare qui.

Se vogliamo trascorrere qualche giorno lontano dal turismo di massa non c’è bisogno di andare lontano poiché la meta che proponiamo è più vicina di quanto si possa pensare.

In Francia ci sono tantissimi posti da visitare, non solo la sua splendida capitale Parigi. E infatti in questo articolo parleremo di una città circondata da bellezza e natura.

Castelli e natura incontaminata in questa affascinante città europea lontana dal turismo di massa

La città di cui stiamo parlando si chiama Tours ed è considerata la più affascinante città della Loira. È molto conosciuta per la sua ricchezza culturale e artistica ed è forse la città più frequentata dai ragazzi. Tanto è bella e ricca di storia che è stata dichiarata patrimonio dell’UNESCO.

Sono molteplici i monumenti da visitare a Tours: la Cattedrale di Saint Gatien, la Basilica di Saint Martin, il Castello di Tours, L’Hotel de Ville, il centro storico e la Piazza Plumereau, il Ponte Wilson. Ma non è finita qua la lista di tutte le cose da vedere. Prati, fontane, le “rue”, le “boulevard”, i negozi, i locali e soprattutto i famosi Castelli della Loira.

I Castelli della Loira

Castelli e natura incontaminata in questa affascinante città europea lontana dal turismo di massa che non dobbiamo assolutamente perderci. Chambord, Chenonceau, Cheverny, Chaumont, Villandry, Amboise sono solo alcuni perché in tutto sono circa una trentina.

A qualche ora di distanza da Tours sarà possibile visitare anche il meraviglioso Monte di Saint-Michel, nella regione della Normandia, altro bene protetto dall’UNESCO.