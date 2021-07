Dopo il forte scivolone di giovedì, parzialmente recuperato nella seduta successiva, i traders s’interrogano sulla prossima ottava. Vi sarà prosecuzione del trend di lungo termine o lo scossone di giovedì è stato solo un anticipo?

Vediamo allora quali sono gli eventi economico-finanziari di particolare importanza tali da imprimere particolare forza ai mercati. Dunque, attenzione agli eventi di martedì 13 e giovedì 15 e alle reazioni del trend di Borsa.

Lunedì 12 luglio

Il 1° giorno di contrattazioni sarà decisamente scarno di eventi.

Segnaliamo alle 8 la comunicazione sull’indice dei prezzi all’ingrosso in Germania su base mensile e annuale (giugno). Poi alle 15 aste obbligazionarie in Francia (scadenze a 3, 6 e 12 mesi) e alle 17.30 negli Usa (scadenze a 3 e 6 mesi).

Macroeventi di martedì

Alle 8.00 conosceremo gli indici IPC e IAPC tedeschi su base mensile e annuale e riferiti a giugno. Poi i dati aggiornati su questi stessi indici arriveranno dalla Francia, ma alle 8.45.

In Spagna, Germania e Italia ci saranno emissioni di bond. Nello specifico, nel Paese iberico sarà interessata la scadenza a 3 mesi; in Germania quella a 2 anni, mentre in Italia quelle a 3, 7 e 30 anni. In quest’ultimo caso, i tassi precedenti di riferimento sono rispettivamente pari a –0,22%, 0,46% e 2,06%.

Negli USA segnaliamo le comunicazioni alle 14.30 sull’indice principale dei prezzi al consumo e sull’indice IPC (in entrambi i casi mensile e annuale, giugno).

Market movers del 14 luglio

Alle 8.00 giungerà un enorme flusso di dati dal Regno Unito. Tra i tanti segnaliamo l’indice dei prezzi al consumo e alla produzione, l’IPC annuale e mensile (giugno), l’andamento dei prezzi al dettaglio e dell’IPP.

L’aggiornamento su alcuni di questi indici giungerà alle 9.00 anche dalla Spagna. È il caso dell’indice IPC, IPP e IAPC annuale e/o mensile, con riferimento a giugno.

Alle 11.00 conosceremo il dato sulla produzione industriale dell’Eurozona di maggio (annuale e mensile). Infine ci sarà una nuova emissione del Bund a 10 anni in Germania, il cui tasso precedente è stato pari al –0,19%.

Giovedì 15

A notte fonda arriveranno i dati su PIL, produzione industriale e andamento dei prezzi in Cina. Invece dall’Australia sapremo lo stato di salute dell’occupazione (e quindi indirettamente anche uno sguardo ai consumi e al PIL).

In Europa i principali Paesi aggiorneranno tutta una serie di dati particolarmente cruciali.

Invece Gran Bretagna, quelli sull’occupazione mentre in Germania quelli sull’andamento dei prezzi all’ingrosso. In Italia quelli sull’indice IPC e IAPC annuale e mensile e riferito a giugno,. Infine in Spagna e Francia ci saranno aste obbligazionarie su varie scadenze.

L’ultima giornata di contrattazioni si aprirà alle 8.00 con i dati relativi alle nuove immatricolazioni auto in Germania, Francia, Italia e Regno Unito. Alle 10.00 sarà pubblicato invece il saldo della bilancia commerciale italiana.

Infine alle 11 conosceremo i seguenti dati relativi all’Eurozona: prezzi al consumo, IPC e indice HICP (giugno), saldo della bilancia commerciale (maggio).

