Si chiama “suit” ed è il capo più cercato che piace molto alle giovani donne. Giacca lunga e pantaloni, su vaga imitazione dei completi maschili, per una donna sicura di sé. In carriera, con carattere e personalità decisi.

Il suit è stato reso celebre dall’omonima serie Tv e gli esperti di moda scommettono non si tratti solo di un momento. Sarà un capo e uno stile che reggerà a lungo nei prossimi mesi. Quindi è un acquisto che possiamo iniziare a meditare. In realtà le prime avvisaglie ci erano giunte già da qualche anno con il rientro della giacca lunga. Per lei, ovviamente. Rivisitazione anni Ottana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Abbinamenti

Ecco il capo più indossato in primavera dalle donne in carriera che rimarrà di tendenza anche nelle prossime stagioni e piace molto anche alle ragazze mature. Per il suit, può sembrare un paradosso ma l’abbinamento maggiormente consigliato dagli stilisti è con le scarpe da ginnastica.

Insomma il messaggio è quello di non prendersi troppo sul serio e di essere pratiche. Perché, ricordiamolo, siamo in carriera! Anche i pantaloni vengono abbinati a blazer (giacche) diverse. Il must è rappresentato dalla giacca con pantaloni a zampa.

Sempre adatto

Ci permettiamo di denominarlo il capo del futuro, perché ne fiutiamo il significato. L’abito (spesso) fa il monaco. O comunque ci dice molto della persona che lo indossa. Ecco il capo più indossato in primavera dalle donne in carriera che rimarrà di tendenza anche nelle prossime stagioni e piace molto anche alle ragazze mature.

Il suit è per una donna dai mille impegni. Se cambiamo gli accessori, possiamo indossarlo per andare a lavoro, per una riunione importante. Poi per passare a scuola e prendere i bambini. Ancora per un aperitivo nel tardo pomeriggio. C’è lo stile. Supportato dalla scarpa comoda e da accessori che all’occorrenza tiriamo dalla borsa e indossiamo.

Il motivo del successo duraturo

La geniale intuizione ha radici anglosassoni. In un mercato saturo i cool hunter (ricercatori di tendenze) hanno capito anzitempo che la vera novità non è creare abiti nuovi per ogni stagione ma cogliere e adattarsi agli stili della gente. Cioè partire dal basso per interpretare e cogliere ciò che le persone vorrebbero per esprimere al meglio se stesse

A nostro avviso questa prospettiva è strategica e il suit rimarrà a lungo tra le nostre preferenze.