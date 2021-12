Anche se puliamo i fornelli frequentemente, qualche residuo di ciò che cuciniamo resta sempre. Infatti, ad ogni pasto li sporchiamo un po’ e quindi non sono mai perfetti. Se poi ci dimentichiamo di pulirli per un periodo di tempo più lungo rischiamo che si incrostino e che siano difficili da pulire.

Quindi è bene trovare un metodo per rendere le nostre pulizie semplici e veloci, così non ci pesano troppo anche se le facciamo di frequente. Oggi diamo proprio un consiglio in questo senso. Allo stesso tempo cercheremo anche di aiutare a non spendere troppo. Infatti, daremo dei consigli che riguardano unicamente ingredienti naturali e che quasi tutti abbiamo in casa. In questo modo possiamo evitare di comprare prodotti appositi, quindi risparmiamo qualche soldo.

Dunque, ecco i trucchi per avere fornelli pulitissimi in pochissime mosse e usando solo ingredienti naturali.

Gli ingredienti utili

Come prima cosa, bisogna togliere le incrostazioni più grosse, e i pezzi di cibo che ci sono caduti dalla pentola. Per farlo, usiamo un ingrediente che potrebbe sorprendere qualcuno: l’olio d’oliva. Sì, qualcuno pensa che in realtà questo prodotto sia esso stesso una macchia da rimuovere dai fornelli. In realtà, per quanto sorprendente, può aiutare con le incrostazioni.

Non rovesciamo l’olio direttamente sulle incrostazioni, ma riempiamo un cucchiaino, così da fare la dose giusta. Rovesciamo il cucchiaino sulla macchia e prendiamo un panno asciutto. Ora, con il panno strofiniamo energicamente sulla macchia, questa dovrebbe rimuoversi con maggiore facilità.

Se invece le incrostazioni sono ampie, prima dell’olio usiamo un utensile particolare: un raschietto. Usiamolo, però, solo se siamo sicuri di non danneggiare la superficie del fornello. Se siamo sicuri che il fornello sia resistente, procuriamoci un raschietto con la punta di metallo oppure di plastica (come quelli che si usano per i vetri).

Usiamo il raschietto delicatamente, con piccole mosse, per grattare via l’incrostazione. Successivamente, possiamo usare l’olio come indicato sopra.

Come alternativa all’olio, oppure come seconda passata dopo di esso, consigliamo di usare un grande classico: il bicarbonato di sodio. Non usiamolo da solo, ma aggiungiamoci un secondo e insospettabile ingrediente, ovvero l’acqua ossigenata.

Iniziamo mettendo un po’ di bicarbonato sulla macchia, lasciamo agire per qualche secondo e poi rovesciamoci sopra un po’ d’acqua ossigenata. Dopo pochi minuti possiamo passare un panno per rimuovere facilmente la macchia incrostata.

