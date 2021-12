Scoprire il Paese in cui si vive è un’esperienza davvero fantastica. Cercare di scovare ogni angolo di meraviglia, visitare diverse cittadine ricche di storia e tradizione e lasciarsi travolgere dalla magnificenza dei paesaggi è certamente una cosa che tutti dovremmo fare. Ma sappiamo bene che l’Italia è fin troppo ricca di luoghi che andrebbero visitati. Dunque, quello che possiamo fare è stilare un promemoria dove segnare ogni posto che vorremmo vedere prima o poi. In questo modo, potremmo creare un piccolo tour che vada a scoprire ogni vicolo, ogni stradina e ogni piccolo paese.

Un borgo incantato dove fuggire per un paio di giorni e farsi rapire dalla meraviglia

L’Italia, come ben sappiamo, è costellata di bellezze e meraviglie e per questo avevamo già consiglaito dei fantastici luoghi in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo già presentato una vera e propria chicca che si trova proprio in Basilicata. Oppure, in un altro articolo, avevamo descritto un piccolo borgo davvero meraviglioso che potrebbe lasciarci senza parole. Oggi continuiamo con la lista dei luoghi da sogno da visitare nel nostro Paese e arriviamo in un piccolo posto che si trova in Toscana. Stiamo parlando di Sinalunga, un borgo incantato dove fuggire per un paio di giorni e farsi rapire dalla meraviglia.

Una meraviglia che sorge accanto la Val di Chiana senese e che ci rapirà con la sua bellezza

Sulle colline tra la Val di Chiana senese e la Valle dell’Ombrone, ecco che vediamo spuntare un piccolo angolo di paradiso. Stiamo parlando di Sinalunga, un bellissimo borgo costellato da edifici antichi e chiese, che ci daranno l’impressione di essere in un altro Mondo. Tra le varie bellezze, che si potranno ammirare, è impossibile non citare la Collegiata di San Martino, che si affaccia proprio sulla piazza principale e che fa compagnia alla Chiesa della Madonna delle Nevi. Rimanendo sempre in tema, diamo un’occhiata anche alla Chiesa di Santa Croce e alla Collegiata di San Biagio, accanto proprio al borgo di cui stiamo parlando e raggiungibile in pochi minuti.

Inoltre, non potremo assolutamente perderci l’elemento storico della gogna, usato per i malviventi nell’antichità, e il Palazzo Pretorio, fondamentale edificio che chiude il tour del borgo. Inoltre, non possiamo ignorare la bellezza dei vicoli, delle stradine e delle piccole piazze che costellano Sinalunga e che la rendono speciale e unica.

