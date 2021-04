Le prime zanzare già circolano nell’aria aiutate dalle temperature che diventano ogni giorno sempre più calde. È meglio preparare qualche rimedio efficace che le tenga lontane o le elimini. Seguiamo allora 3 incredibili soluzioni naturali ed efficacissime per eliminare e allontanare definitivamente le zanzare da casa e giardino e vivere sereni.

Zanzare e malattie

La vita della zanzara non dura molto circa 6 settimane per la femmina e 2 per il maschio. Sono solo le zanzare femmina che pungono, perché i maschi muoiono dopo l’accoppiamento. Fra queste, le zanzare tigre sono le più pericolose perché, anche se molto di meno alle nostre latitudini, veicolano gravi malattie come l’encefalite, la febbre gialla e la malaria. Vediamo allora come poterci liberare dalle zanzare.

Un sistema efficace e tecnologico

Esistono in commercio dei piccoli apparecchi che funzionano con sistemi intelligenti per scacciare le zanzare, ma anche formiche, scarafaggi, topi e mosche. Costano pochi euro e funzionano con la tecnologia ad ultrasuoni, non percepibile dall’orecchio umano, ma insopportabile per questi animali. Basta tenerli accesi per non vedere più zanzare e simili in casa e giardino.

L’odore del caffè

Molti avranno notato che nei bar è difficile incontrare le zanzare. Ciò dipende dal fatto che questi insetti non sopportano, come le formiche d’altronde, l’odore del caffè. Questo odore leteralmente le disorienta e allora preferiscono starsene alla larga. Un piattino con aceto, una fetta di limone e del caffè le terrà lontane.

3 incredibili soluzioni naturali ed efficacissime per eliminare e allontanare definitivamente le zanzare da casa e giardino e vivere sereni

Si può anche preparare una trappola casalinga e naturale, ma efficacissima contro le zanzare. Prendiamo una bottiglia di plastica, togliamo il tappo e la tagliamo a ¾ dell’altezza. Mettiamo dentro 4 cucchiai di zucchero e 250gr di acqua calda, mescolando per sciogliere lo zucchero. Poi aggiungiamo il cubetto di lievito di birra senza scioglierlo. Incastriamo la parte superiore della bottiglia in quella contenente i prodotti, ma al contrario con il becco in giù.

Questa soluzione produrrà anidride carbonica, il gas che le zanzare “annusano” per dirigersi verso le proprie vittime. Attirate da questo entreranno nella bottiglia senza poterne più uscire.

Con questi tre sistemi vivremo tutto il periodo primaverile e estivo senza zanzare. Ecco anche come eliminare efficacemente le formiche da casa e giardino.