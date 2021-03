Tutti i padroni di cani desidererebbero fosse per sempre. Desiderare di avere accanto a sé il proprio amico a quattro zampe è più che normale. Quando il cane diventa parte della famiglia, addirittura un amico, vederlo invecchiare e spegnersi è doloroso.

Ma la natura ha destinato un tempo per tutte le specie. Tuttavia, possiamo fare qualcosa di concreto per prolungare e rendergli stupenda la vita. Esistono dei bisogni del cane che, se soddisfatti, lo rendono vivace e in salute per lungo tempo. Quindi, ecco i segreti per avere un cane felice e allungare la sua vita. Si tratta di consigli semplici ma che possono fare la differenza.

Come restare cuccioli

L’arrivo della vecchiaia varia di razza in razza. Non esiste ancora una regola precisa che definisca l’età del cane rispetto all’uomo. Infatti, ci sono solo formule ipotetiche che pare si avvicinino a una risposta definitiva. I cani di piccola taglia sono destinati a una vita più lunga (15-18 anni). I cani di taglia media hanno un’aspettativa di vita pari a 13-14 anni. I meno longevi sono i cani di taglia grande (9-11 anni).

Comunque, esistono molte eccezioni alla regola. Ciò che conta è lo stile di vita del cane in termini di cibo, cura, stimolazione fisica e mentale. Sono determinanti anche le vicende che il cane affronta durante la vita. Un cane vissuto in canile e poi adottato potrebbe sviluppare forza interiore o abbandonarsi alla tristezza. Questi e altri fattori intervengono sulle prospettive di vita del cane.

Ecco i segreti per avere un cane felice e allungare la sua vita

Una dei valori più importanti per un cane è avere un amico con cui condividere la vita. I cani non sono fatti per la solitudine e spesso si ammalano se abbandonati. Quando si prende un cane si deve essere consapevoli di avere una grande responsabilità nei suoi confronti. Dedicargli attenzioni solo quando si ha del tempo libero non allungherà la sua vita. Giocare, correre insieme, esplorare, fare attività fisica e semplicemente starci accanto.

Un altro aspetto importante è l’alimentazione. Una dieta bilanciata e pensata per le caratteristiche del cane (età, razza, sesso, stile di vita) gli allungherà la vita. Inoltre, lo difenderà da patologie come obesità o tumori. Evitare cibi tossici e mangimi con troppi additivi. Poi, la corretta alimentazione deve accostarsi alla cura della dentizione. Così si eviteranno tartaro, gengiviti, caduta dei denti, ascessi. Ricordiamo di proteggere sempre il cane da parassiti e insetti che possono rivelarsi mortali come il pappatacio della Leishmaniosi.

L’attività fisica è alla base di una vita lunga. Alcune razze sono più propense di altre al moto, comunque tutti i cani hanno bisogno di lunghe passeggiate e stimoli mentali. Cerchiamo di introdurre giochi intelligenti e arricchire lo spazio del cane con oggetti da scoprire. La caccia al croccantino o al gioco è super divertente. Ecco i segreti per avere un cane felice e allungare la sua vita standogli accanto.