Di sicuro, i barattoli di alluminio non possono mancare in casa di nessuno: secondo uno studio infatti ognuno di noi ne butta fino a 15 chili ogni anno. Tra scatolette di tonno, barattoli di pelati e conserve varie, contribuiamo continuamente ad inquinare il nostro pianeta. I rifiuti in alluminio infatti possono durare finanche 500 anni.

Sarebbe meglio invece conservare almeno le lattine più belle per dargli nuova vita grazie al riciclo creativo. In questo articolo infatti vedremo assieme perché non butteremo mai più i barattoli in alluminio grazie a queste tre semplici tecniche di riciclo.

Bellissimi portamatite personalizzati

Le lattine dal bordo alto, come quelle dei pelati, sono perfette come contenitori per tantissimi oggetti. Ad esempio posso diventare dei bellissimi portamatite decorati.

Basterà prendere il barattolo e, dopo averlo lavato ed asciugato, dargli una passata di bianco per creare la base. Una volta asciugata la base ricopriamolo con della carta usando un pennello e della colla vinilica diluita in acqua. Lasciamo asciugare per almeno 12 ore. Trascorso questo tempo, non resterà che dipingere il nostro nuovo portapenne del colore e con i motivi che vorremo, magari aggiungendo qualche decorazione.

Piccoli vasi colorati per le piante aromatiche

Un’altra tecnica per riciclare i barattoli è quella di utilizzarli come piccoli vasi per le nostre piantine aromatiche. Grazie a questi infatti potremmo creare un pratico angolino verde proprio nella cucina di casa.

Il procedimento è molto semplice. Dopo aver dipinto i barattoli del colore che si preferisce dovremo fare quattro piccoli fori sulla parte alta dei bordi. Grazie a questi e a del semplice spago da cucina avremo ottenuto dei piccoli vasetti pendenti dove poter conservare le nostre piantine aromatiche. Sempre pronte per l’utilizzo.

Portacandele economici e originali

Infine possiamo anche usare le lattine del tonno per creare degli originali ed economici portacandele.

Puliamole e coloriamole per poi disporle lungo il muro, sospese in verticale, con del cordino decorativo. Ed ecco subito che avremo ottenuto, riciclando materiali dannosi per l’ambiente, dei bellissimi portacandele senza aver speso manco un euro.

Non butteremo allora mai più i barattoli in alluminio grazie a queste tre semplici tecniche di riciclo. Se si è poi interessati, ecco di seguito un interessante articolo per approfondire l’argomento: “non butteremo mai più libri e riviste grazie a questa pratica tecnica di riciclo”.