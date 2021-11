Fine novembre è quel periodo dell’anno in cui sono molti a sentirsi in un momento di passaggio.

Le luci di Natale cominciano a popolare e a illuminare le nostre vie e piazze. Le giornate si alternano tra la pioggia e la nebbia e noi aspettiamo di vivere al meglio le vacanze. Un momento di transizione in cui siamo consapevoli che esistono periodi dell’anno migliori ma non ci troviamo nemmeno in un appiattimento totale. In particolare, ci sono dei segni dell’oroscopo che, secondo gli astri, vivranno questo periodo dell’anno meglio di altri. Infatti, ecco i segni zodiacali che faranno soldi e faville a fine novembre secondo l’oroscopo.

Acquario e Leone

I nati sotto l’Acquario hanno la caratteristica di affrontare molte sfide della vita con nervosismo. Questo tratto del carattere, però, sembra che aiuterà molto a prendere le giuste decisioni. Il nervosismo, infatti, è quel pizzico di vitalità e di amor proprio che riuscirà a far passare un terribile momento all’Acquario e a dargli la possibilità di brillare di nuovo. Sul lavoro si prospettano grandi novità e in amore alcuni incontri interessanti.

Per il Leone il discorso è simile. Anche questo segno è caratterizzato dal nervosismo ma che si applica in maniera molto diversa. Il Leone è quel segno di fuoco che vede nella realizzazione di sé stesso la via del successo. In questo periodo l’attitudine ad essere ambiziosi porterà i nati sotto il suo segno a grandi novità.

Un altro segno che vivrà benissimo questo periodo è il Toro. Le cause sono da ricercarsi altrove, ed in particolare in un’oculata gestione delle entrate e uscite finanziarie. In altre parole, i nati sotto il Toro riusciranno ad avere molti successi professionali grazie alla loro abilità nel fare scelte di investimento. Questa caratteristica li porta a scontrarsi spesso con gli altri membri della famiglia, ma in questo caso li salverà da un fallimento quasi certo.

Infine, l’Ariete godrà di giornate luminose e piene di sole. La socialità dell’Ariete e la sua capacità di stare simpatico a tutti è leggendaria, e a fine novembre quest’attitudine porterà i nati sotto il suo segno a conoscere nuove opportunità. Parliamo sia in termini professionali sia personali, ma come sempre sta poi alla persona il peso di fare le scelte giuste.

