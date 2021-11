Nella nostra quotidianità gli impegni da assolvere sono tanti. C’è il lavoro, lo stare in famiglia, l’accudire i figli e ci sono anche i momenti di svago. Tutto ciò si affronta con grinta restando in salute. Ciò che preoccupa maggiormente tutti è star male e soffrire di alcune malattie purtroppo molto diffuse, parliamo di quelle cardiovascolari. Il sangue che scorre nelle arterie porta ossigeno in tutto il corpo. Se sulle pareti di questi vasi si formano delle placche, questi subiscono un restringimento, con conseguente pericolo di ictus o infarto.

Le placche, in generale, sono formate da colesterolo, calcio, globuli bianchi. Tra le cause di questi accumuli pericolosi ci potrebbero essere l’ipertensione, una dieta ricca di grassi, un’eccedenza di zuccheri circolanti e, quindi, anche iperglicemia o diabete, obesità. Inoltre, cause genetiche o legate ad altre patologie. Le indicazioni di base riguardano l’esercizio fisico, l’evitare il fumo, l’abuso di alcolici e lo stress.

Non solo evitando i grassi ma è possibile pulire le arterie in modo naturale prevenendo malattie cardiovascolari

L’alimentazione può svolgere un ruolo importante. Per prevenire l’insorgenza o un peggioramento delle placche arteriose innanzitutto è necessario rivolgersi a un medico. In secondo luogo, poi, si possono includere delle corrette e mirate abitudini alimentari. Certi alimenti, ad esempio, possono essere utili per proteggere le arterie. Tra gli altri abbiamo:

riso rosso fermentato: questo tipo particolare di riso è ottenuto grazie a un micro organismo che gli fa assumere il caratteristico colore rosso. Il riso rosso fermentato è molto utile per abbassare i livelli di colesterolo nel sangue ed è paragonato alle statine. Si può prendere di solito come integratore, 10 mg al giorno, ma dopo consultazione col medico, poiché potrebbe interagire con dei farmaci;

aglio: ha diverse proprietà. È, ad esempio, antibatterico, antimicotico e antiossidante. Può aiutare il sistema cardiovascolare aiutando l’elasticità dei vasi sanguigni e abbassando la pressione; potrebbe, inoltre, influire sui livelli di colesterolo nel sangue;

curcuma: sono molto noti i benefici che questa spezia apporta. Ricordiamo che ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, aiuta la coagulazione del sangue per la presenza di vitamina K, apporta calcio e ferro e, soprattutto, aiuta a ridurre il colesterolo in circolo;

peperoncino: usato spesso in cucina, è un buon antiossidante, apporta calcio, potassio per la salute cardiovascolare, alcune vitamine e potrebbe abbassare i livelli di colesterolo. Ricordiamo anche che il peperoncino è antibatterico e analgesico.

Due modi per assumere l’aglio

Per quanto riguarda l’aglio, oltre ad aggiungerlo in vari modi nelle preparazioni culinarie, si può assumere crudo e in alcune combinazioni. Tra le altre, con il limone e col miele.

Per un infuso d’aglio, fare bollire per pochi minuti in un pentolino dell’acqua, un limone biologico a pezzetti e uno spicchio d’aglio. Filtrare e bere. Non è consigliato a chi ha la pressione bassa;

in un barattolo sterilizzato mettere degli spicchi di aglio e poi coprire col miele. Ne basta uno al giorno. Si abbinano, così, i benefici di due alimenti importanti. Attenzione a chi ha la glicemia alta.

