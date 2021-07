D’estate, si sa, il caldo è un nemico per la nostra salute e il nostro benessere. Il calore dei raggi solari e l’umidità dell’aria possono davvero mettere a repentaglio il nostro fisico, per questo dobbiamo sempre verificare di essere abbastanza idratati.

In questo articolo abbiamo già visto come fare per essere più forti e con più energie, ma oggi vogliamo vedere quali sono i segnali d’allarme per capire se siamo disidratati.

Dobbiamo sempre verificare queste cose per prevenire incidenti spiacevoli

Che d’estate si debba assumere più acqua e si debba mangiare leggero è risaputo. Nonostante queste raccomandazioni solite, ogni anno centinaia di persone hanno gravi problemi di salute relativi alla disidratazione. Per questo dobbiamo fare molta attenzione se vogliamo evitare malori e malesseri.

Innanzitutto, un primo segnale d’allarme da non sottovalutare è l’energia che sentiamo di avere a disposizione: l’affaticamento è uno dei primi segnali della disidratazione e di carenze vitaminiche. Mai ignorare questo segnale che il nostro corpo ci lancia.

Se percepiamo continui crampi, inoltre, dobbiamo correre ai ripari, integrando l’acqua e i sali persi con il sudore, magari con qualche semplice integratore o con dei succhi di frutta vitaminici.

Ecco i segnali d’allarme per capire se siamo disidratati

Un altro segnale della disidratazione sono le labbra secche: se manifestiamo di continuo questo sintomo, dobbiamo bere più acqua e farlo più spesso. Se non ne abbiamo voglia o ci dimentichiamo, dobbiamo sforzarci e possiamo pensare di usare un timer che ci ricordi di bere.

Un altro importante indicatore dell’idratazione che abbiamo è la nostra urina: se è scura, densa e maleodorante, probabilmente non abbiamo bevuto abbastanza e i nostri reni potrebbero essere affaticati. Quando la nostra urina tornerà normale, limpida ed inodore, significa che avremo riacquistato il nostro benessere.

Ora che sappiamo questi importanti segnali abbiamo uno strumento in più per stare bene, al 100% della forma anche d’estate.