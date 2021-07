Quando vogliamo preparare un sughetto fresco o una deliziosa conserva, pelare i pomodori diventa un passaggio necessario. Il procedimento è però solitamente lungo e può diventare snervante. In più si rischia anche di tagliarsi con la lama affilata del coltello.

Ma il segreto per togliere la pelle in un istante ai nostri pelati esiste. È un’operazione davvero semplice e veloce che anche i meno navigati in cucina potranno svolgere in scioltezza. Vediamo dunque come pelare i pomodori in pochissimi secondi con questo trucchetto infallibile da chef.

I pomodori migliori per sughetti da capogiro

A seconda che si voglia realizzare una salsa o un concentrato si dovranno utilizzare i pomodori più adatti allo scopo. Ricordiamo che i migliori restano sempre quelli appena colti dal proprio orto. In ogni caso ecco alcuni consigli per fare una passata degna del suo nome.

I pomodori ideali per la salsa sono di forma allungata, dal colore rosso acceso e ricchi di polpa. Inoltre non dovrebbero nemmeno contenere semi all’interno. Per un concentrato coi fiocchi, invece, bisognerebbe preferire ortaggi dalla forma più tonda e dal profumo intenso.

Per intenderci, per la salsa tra le varietà più note dovremmo orientarci sui San Marzano, Vesuvio, Lampadina o Ventura. Al contrario Petomech, Tondino e Ramato sono perfetti per i concentrati.

Come pelare i pomodori in pochissimi secondi con questo trucchetto infallibile da chef

Per sbucciare facilmente e senza perdere tempo i pomodori ci basteranno un coltello, una bacinella con del ghiaccio e una pentola. Per iniziare si toglie il picciolo verde e si incide la sommità del pomodoro facendo una croce. Poi scaldiamo un po’ d’acqua nella pentola e vi gettiamo gli ortaggi. Li lasciamo per non più di 20 secondi, poi li scoliamo e li mettiamo in una ciotola con ghiaccio, per bloccarne la cottura. Appena i pomodori saranno abbastanza freddi non ci resta che tirare con le mani la pellicina che nel frattempo si era ammorbidita. Dovrebbe venir via in un batter d’occhio.

