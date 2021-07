La parola d’ordine di quest’anno è senz’altro sole. Dopo lunghi periodi di chiusure la voglia di abbronzarsi, fare il bagno al mare e rilassarsi è sempre più forte.

C’è chi per sua fortuna ha molti giorni di ferie, c’è chi invece purtroppo ne ha pochi. E in quei pochi giorni di mare bisogna cercare di abbronzarsi il più possibile.

Quindi si usano moltissimi oli abbronzati e si passano molte ore sotto il sole. Fondamentale è però, come ricordiamo spesso, mettere sempre la protezione solare ed evitare di passare troppo tempo al sole per evitare danni alla pelle.

Il miglior cosmetico per essere abbronzata tutto l’anno ma ancora di più d’estate

Il mondo della cosmesi offre moltissimi nuovi prodotti, o rivisitazioni di prodotti storici. Ci sono in commercio tantissimi prodotti tutti da provare. Abbiamo ad esempio già visto le creme solari colorate.

In questo modo non sarà più necessario usare il fondotinta, perché queste creme una volta stese sulla pelle la renderanno omogenea. Eliminando i vari rossori o le imperfezioni cromatiche. Ma esistono anche tanti altri prodotti da provare assolutamente.

La terra abbronzante

Il miglior cosmetico per essere abbronzata tutto l’anno ma ancora di più d’estate è proprio questo tipo di terra.

Questa funziona come una specie di abbronzante che rende la pelle luminosa e con un effetto abbronzato. Si può usare d’estate, magari per accentuare l’abbronzatura, e si può usare anche quando l’abbronzatura sta iniziando a svanire.

Questa terra va applicata sul viso, ma non su tutto. Infatti deve essere messa solo sulle guance oppure per chi è più esperto si più utilizzare la tecnica del contouring.

È assolutamente importante però scegliere il colore giusto per avere un effetto naturale. Quindi se si acquista la terra che si è già abbronzate, sicuramente non dovrà essere usata quando l’abbronzatura sta andando via.

