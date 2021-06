Mercoledì 16 giugno è la data ultima per pagare la prima rata dell’IMU per il 2021, ma alcuni contribuenti non la pagheranno. E forse non sanno neanche di non doverla pagare. Ecco i molti contribuenti fortunati che nel 2021 saranno esonerati dal pagare l’IMU per questo particolare motivo che probabilmente pochi conoscono. Scopriamo chi sono questi fortunati.

Anche quest’anno l’imposta comunale va pagata solamente sulla seconda casa, oppure sull’abitazione principale se rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Abbiamo già scritto come nel 2021 ci sono stati “Nuovi pesanti aumenti di tasse sulla casa e sui conti delle famiglie italiane”. Ma non tutti quest’anno dovranno pagare l’IMU. E non facciamo riferimento alle categorie escluse dall’ultimo Decreto Sostegni o ad altre categorie escluse totalmente o parzialmente da precedenti provvedimenti. Ci riferiamo a tutti coloro che devono versare un importo IMU inferiore a una certa cifra. Ovvero i contribuenti che quest’anno devono versare un IMU inferiore ai 12 euro o all’importo minimo indicato dal Comune.

Quindi, chi quest’anno deve versare una IMU inferiore ai 12 euro, sarà esonerato dal pagamento. Attenzione, però, ci sono delle condizionalità. Vediamo quali. Anzitutto la tassa che si paga a giugno non è l’intero importo, ma la prima rata. Più precisamente è l’acconto IMU per l’anno in corso. Ma l’importo da considerare è l’intera IMU e non solamente l’acconto. La cifra da considerare è quella dell’intero importo. Se l’acconto non supera la cifra minima, l’acconto non si paga. Ma se l’intero importo dell’IMU supera i 12 euro, allora a dicembre, al momento della seconda rata, il contribuente pagherà tutta l’IMU. In pratica al momento del saldo il proprietario dell’immobile dovrà pagare l’intera IMU, compresa la rata di giugno non pagata.

Quindi, supponiamo che a giugno un contribuente debba pagare un acconto IMU di 10 euro. Non lo pagherà perché inferiore ai 12 euro. Ma se l’importo totale della tassa fosse per esempio di 18 euro, allora a dicembre questo verserà l’intero importo.

Infine c’è da fare un’ulteriore precisazione. Abbiamo scritto che l’importo minimo è 12 euro, ma i Comuni possono modificare questa cifra e ridurla con una delibera. Quindi il contribuente deve informarsi presso il proprio Comune sull’importo minimo di IMU che quest’anno permette l’esenzione dal pagamento.

