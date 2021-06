Andare in vacanza al mare per rilassarsi, prendere il sole e fare il bagno. Sì, ma anche per respirare l’aria piena di iodio e fare in pieno di vitamina D. E se l’acqua di mare nascondesse una proprietà benefica e sconosciuta per il nostro organismo? È assolutamente sorprendente come l’acqua di mare faccia bene a questa parte del nostro corpo e quasi nessuno lo sa. Sveleremo in questo articolo una funzione eccezionale dell’acqua marina che verrà incontro ai bisogni di molti di noi.

L’acqua di mare è una miniera di salute

Non è solo l’aria del mare a fare bene al nostro organismo ma anche la sua acqua. Nella sua composizione così complessa, infatti l’acqua marina contiene una vera e propria miniera di benessere:

cloruro di sodio;

calcio e zolfo;

magnesio e potassio;

fluoro e ferro;

iodio.

Sono tutte concentrate e sciolte nell’acqua di mare in cui facciamo il bagno quando siamo in vacanza o anche quotidianamente se abbiamo la fortuna di abitarci.

Sappiamo bene tutti quanto l’acqua del mare faccia bene alla circolazione sanguigna con le passeggiate sulla battigia tra le onde. Ma quanti sanno effettivamente che l’acqua di mare aiuta i muscoli a riprendersi dalle tensioni muscolari, dai dolori e dagli affaticamenti? In verità pochi, eppure è proprio così. Il motivo è semplice e si deve ai sali contenuti nell’acqua che favoriscono un rilassamento del tono muscolare. Allo stesso modo se soffriamo di reumatismi, dolori alle articolazioni e alle ossa una nuotata e una passeggiata nell’acqua ci donerà tanto sollievo.

Ecco perché ci si rilassa

A meno di non soffrire di sfasamenti della tiroide il mare fa bene anche al nostro umore. Ecco perché il mare è rilassante non solo perché lo colleghiamo alle ferie, ma anche perché favorisce la produzione di serotonina. È merito degli ioni presenti nell’acqua che permettono al nostro organismo una maggiore e più veloce secrezione delle endorfine e della serotonina.

