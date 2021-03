I frullati sono delle bevande gustose e sane che molti di noi amano e apprezzano. Questi possono essere consumati a colazione, nei pomeriggi o quando ci fa più piacere. Esistono ormai tantissimi frullati che si possono fare in casa da quello tonificante, detox, a base di frutta e verdura e tanti altri.

Sicuramente il frullato è uno di quelle bevande che sta appassionando tante persone per il suo gusto ed anche per le varie proprietà benefiche.

Negli articoli precedenti abbiamo affrontato come fare qualche frullato oggi indichiamo come fare tre frullati economici e salutari senza latte per ottenere un ottimo gusto.

Questi frullati sono l’ideale per chi è intollerante al latte o semplicemente ha scelto di rimuoverlo dalla propria dieta.

Vediamo insieme quali sono e come prepararli.

Banane e cacao

Ecco come fare tre frullati economici e salutari senza latte per ottenere un ottimo gusto, iniziamo con il classico frullato alla banana e cacao. Questo è sicuramente il più gustoso tra i tre frullati ed anche molto semplice da realizzare.

Prendiamo una o due banane, sbucciamole e tagliamole a fette, uniamo il cacao se vogliamo possiamo anche aggiungere della cannella ed infine mettiamo l’acqua.

Utilizziamo il frullatore per amalgamare tutti i nostri ingredienti, una volta che esso risulta omogeneo possiamo sorseggiarlo.

Questo frullato dona energia ed il suo gusto al cacao favorisce il buon umore.

Kiwi e arancia

Questo secondo frullato è una bomba ricca di vitamine e minerali, grazie a questi due frutti sarà possibile rafforzare il nostro sistema immunitario.

Basterà pulire la frutta scelta, tagliarla a pezzi e frullare il tutto aggiungendo dell’acqua.

Questo frullato è ideale per le giornate primaverili ed estive per dissetarci ma anche nelle giornale invernali per combattere il raffreddore.

Per chi lo gradisce è possibile anche aggiungere dello zenzero.

Sedano, carota e ananas

L’ultimo dei tre frullati economici e salutari è a base di sedano, carota e ananas.

Anche questo frullato è un ottimo alleato per la nostra salute infatti favorisce la digestione e riduce il gonfiore.

Laviamo la verdura, tagliamo a cubetti e tagliamo anche l’ananas, mettiamo i nostri ingredienti nel frullatore ed aggiungiamo dell’acqua quanto basta.

Il nostro frullato una volta pronto lo possiamo consumare in qualsiasi momento.