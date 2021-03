Con l’avvicinarsi della stagione calda si fa sempre più importante la necessità di un pasto fresco e leggero che non ci appesantisca durante la giornata. In questo articolo, allora, parleremo di una combinazione di due alimenti dal basso apporto calorico, che sazia senza riempire e fa bene alla salute.

Due ingredienti di stagione

Ma vediamo insieme un trucco infallibile per mantenersi in salute grazie a questa insospettabile combinazione di cibi. Stiamo parlando, di abbinare in un solo piatto due eccezionali pietanze di stagione che difficilmente avremmo pensato potessero stare così bene assieme: gli asparagi e le fragole.

Non tutto lo sanno, ma una leggera insalata di asparagi e fragole è un pasto completo e dal gusto sorprendente. Infatti il sapore intenso e amarognolo dell’asparago si sposa perfettamente con il dolce delle fragole, regalandoci una cena light e sfiziosa, tutta di stagione.

Gli effetti benefici

Gli asparagi sono un incredibile alimento nutriente e di stagione sia da crudi che anche quando cotti. Una volta cucinati aumentano le loro proprietà antiossidanti, mentre da crudi sono una fonte più ricca di vitamina C. Ma questi non sono gli unici effetti benefici di questo ortaggio, soprattutto se abbinato alle fragole.

Gli asparagi hanno anche infatti un portentoso effetto diuretico che si somma agli alti livelli di vitamina C presenti nelle fragole, rafforzando il sistema immunitario. Le fragole poi garantiscono un ottimo contenuto di potassio, fosforo e calcio, presentando importanti effetti antianemici, antitumorali e protettivi della memoria e del sistema immunitario.

Poi, secondo un recente studio, questi frutti aiutano a combattere e prevenire le malattie cardiovascolari e gli attacchi di cuore. Questo grazie alla presenza delle antocianine, un particolare tipo di flavonoidi che aiutano a prevenire la formazione di placche e mantengono le arterie dilatate.

Ecco allora che abbiamo visto un trucco infallibile per mantenersi in salute grazie a questa insospettabile combinazione di cibi. Se poi siamo particolarmente interessati all’argomento e desideriamo approfondire, consigliamo la lettura di questo articolo: “mangiare questo superfood ogni giorno fa miracoli per la nostra salute”.