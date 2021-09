Ormai facciamo più acquisti online che nei negozi fisici. Questo ce lo dicono le statistiche. L’e-commerce è in forte e costante ascesa. Nel 2019 sono stati 1,9 miliardi gli acquirenti ad affidarsi a piattaforme di shopping online; e il dato non sembra destinato ad arrestarsi.

Il problema rimane uno: come facciamo a fidarci di quello che non vediamo. Gran parte dei consumatori tralascia questa domanda, per poi incappare spesso in fregature quando il prodotto arriva a casa. Per altri, invece, il problema è un ostacolo insormontabile, che li disincentiva dal fare acquisti via Internet.

Per permettere ai consumatori di orientarsi bene nel mercato, Altroconsumo ha stilato una classifica dei siti più affidabili del Web. Dunque, ecco i migliori siti dove fare acquisti online risparmiando e senza rischio di fregature. Molti rimarranno sorpresi dai risultati, soprattutto scoprendo che mancano dal podio dei grandi colossi del settore.

Qual è l’identikit del sito affidabile

Il mercato online è una selva tanto fitta da essere, a volte, pericolosa per il consumatore. Per questo è opportuno avere le giuste coordinate per muoversi al suo interno. Lo studio di Altroconsumo, nel tentativo di eleggere i siti online più affidabili, ha tenuto presenti due parametri fondamentali. Il primo è la tutela del consumatore, il secondo è la sua soddisfazione dopo l’esperienza dell’acquisto. Assieme alla classifica, Altroconsumo ha annesso una sorta di vademecum in cui descrive l’identikit del sito affidabile. In questo allegato sono specificate le caratteristiche immancabili in una piattaforma e-commerce. Tra queste abbiamo: descrizione dettagliata dei prodotti, identità e recapiti del venditore, servizio cliente attivo, tempi di consegna inferiori a 30 giorni e molte altre. La presenza o l’assenza di queste caratteristiche possono darci la misura della serietà del sito a cui ci stiamo affidando. Sulla base di questi parametri, ecco la classifica dei siti.

Ecco i migliori siti dove fare acquisti online risparmiando e senza rischio di fregature

I negozi online analizzati da Altroconsumo sono 124. Oltre alla classifica generale, è possibile suddividere i risultati sulla base delle aree di interesse. La più folta è quella che riguarda i negozi di abbigliamento, visto che è il settore di mercato in cui l’e-commerce è più forte. Qui assistiamo subito a una grande sorpresa: sul podio abbiamo Zalando, Yoox e Decathlon. Il protagonista assoluto del mercato, Amazon, compare solo in quarta posizione. Bene anche Nike, Adidas, HSE24. Sul finire della top 10, compare anche H&M, scavalcato però dai più piccoli EMP e E-Price.

