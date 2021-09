Per rilassarsi non c’è niente di meglio della montagna. Certo, il mare è sempre un’ottima scelta per dimenticare lo stress della settimana e godersi la famiglia o gli amori. Tuttavia, gli spazi aperti delle montagne così come quell’aria fresca che si respira riescono a dare un tocco di classe ed eleganza in più. In questa stagione non possiamo ancora sciare ma la montagna può offrire tante alternative. Passeggiate a cavallo, passeggiate nei boschi e raccolta dei funghi sono solo alcuni esempi. Sulla raccolta dei funghi si apre un grande discorso. Infatti, molti li comprano al supermercato ma pochi sanno come averli buonissimi a costo zero. La montagna però non è solo natura: ci sono anche e soprattutto i borghi. Pietra grigia, pietre di losa usate come tetti e tanta allegria. Infatti, pochissimi conoscono questo stupendo borgo alpino perfetto per un weekend di relax.

Alla scoperta della Moriana e delle sue meraviglie

Il borgo di cui vogliamo parlare oggi si trova nella storica regione della Moriana. Ora il territorio è in Francia, ma nel passato apparteneva ai Savoia e dunque al Regno di Sardegna. Siamo proprio al di là delle Alpi piemontesi, sulla strada che da Torino ci porta a Lione. Questo territorio è un’altissima valle che segue il corso dell’Arc. Inoltre, la tipicità del paesaggio è data dalla presenza di numerosissime valli laterali che segnano il territorio orizzontalmente. La valle si divide in due zone ben definite e diverse. A valle abbondano le viti e i cereali mentre a monte si trovano le tipiche aree boschive sempreverdi. Il marmo è presente dappertutto e dunque le produzioni artigianali fanno trovare ai visitatori dei manufatti in pregio. La ricchezza del territorio è legata anche alla presenza di grandi centrali idroelettriche, specialmente nella zona di Modane e Saint-Jean de Maurienne.

La capitale di questo territorio è sicuramente Modane. I viaggiatori che percorrono spesso il tragitto tra Milano e Parigi in treno si ricorderanno sicuramente di Modane. Si tratta infatti della prima fermata del treno oltre il confine italiano, subito dopo il traforo del Frejus. Il borgo antico si concentra attorno alla chiesa e alle case medievali, per estendersi fino ai viali esterni. Tappa perfetta per andare in Francia, Modane è degna anche di una visita ad hoc anche perché è una delle patrie delle pendole francesi.

