La pandemia in atto ha rimescolato le carte del sistema sociale ed economico. Anche il mondo del lavoro ne ha risentito e ne risente tutt’ora. Stando alle attuali proiezioni, il 2022 potrebbe essere un buon anno per trovare lavoro, soprattutto per alcune categorie di lavoratori. Per chi è in cerca di un impiego, ecco i lavori più richiesti nel 2022 per cui le aziende faranno a gara per assumere subito. A elencarli è il Bollettino Excelsior, che in generale evidenzia una crescente richiesta di forza lavoro in moltissimi settori. Alcuni settori, però, sono più aperti di altri. Vediamo di seguito quali lavoratori faranno meno fatica a trovare lavoro nel 2022.

Ecco i lavori più richiesti nel 2022 per cui le aziende faranno a gara per assumere subito

Secondo le previsioni di tanti esperti, nel 2022 il mercato del lavoro potrebbe essere estremamente ricco e florido. Molte aziende, anche importanti, apriranno nuovi posti di lavoro in vari ambiti e posizioni. È chiaro che ci saranno figure più e meno richieste dalle aziende.

Stando alle proiezioni, già da gennaio 2022 il flusso delle assunzioni potrebbe salire. Quest’anno, i lavori più richiesti saranno, con ogni probabilità, quelli che ruotano intorno ad ambiti scientifici. Tra le figure che avranno chance maggiori di trovare lavoro nel 2022 ci sono, per esempio, i tecnici informatici e delle telecomunicazioni. Troveranno spazio nel mercato del lavoro anche matematici, fisici e chimici, nonché tutti gli esperti di scienze naturali.

Inoltre, a causa della pandemia, anche nel 2022 una figura molto richiesta nel mondo del lavoro sarà quella del personale sanitario.

Anche gli assistenti sociali potrebbero avere parecchio spazio nel mercato del lavoro di quest’anno, assieme agli operai specializzati in costruzioni e manutenzione.

Boom di assunzioni anche per questi lavoratori che in passato hanno trovato meno spazio

Oltre alle categorie sopracitate, quasi tutte attinenti al mondo delle scienze (applicate e non), il 2022 aprirà possibilità anche a un’altra categoria di lavoratori. Stiamo parlando degli insegnanti, a vari livelli di istruzione.

Stando sempre alle previsioni degli esperti, le assunzioni saranno prevalentemente localizzate al nord Italia. In balia degli eventi futuri, invece, il settore terziario. Anche questo settore, infatti, potrebbe aprirsi a varie opportunità di lavoro, in particolare per la logistica e i trasporti. Le opportunità di lavoro in questo settore, però, saranno fortemente legate anche all’andamento della pandemia.

Approfondimento

Nuovo concorso pubblico per diplomati garantisce lavoro a tempo indeterminato e stipendio superiore a 1.500 euro