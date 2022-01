Quando prepariamo un secondo piatto di carne o di pesce, la cosa più sfiziosa è accompagnare il tutto con una salsina. Una crema morbida, saporita, oppure più agrodolce o piccante, è ciò che dà quel tocco in più ad ogni filetto di carne o di pesce.

Esistono salsine per tutti i gusti, da quelle più saporite a quelle dolci o piccanti. Spesso, però, si tratta di prodotti confezionati, di cui non conosciamo alla perfezione il contenuto.

Per ovviare al problema, oggi scopriremo come preparare questa gustosa salsina pronta in soli 5 minuti. Il suo retrogusto agrodolce renderà i nostri piatti davvero irresistibili. Ecco come preparare la salsa bernese.

Una vera prelibatezza questa salsa per accompagnare carne e pesce da preparare al volo in soli 5 minuti

Carne e pesce sono 2 alimenti molto importanti all’interno della nostra dieta. Gli esperti consigliano di integrarli all’interno di un’alimentazione sana ed equilibrata, per assimilare tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno.

Ad esempio, forse non tutti lo sanno ma, oltre al salmone, anche questi 6 pesci sono una miniera di omega 3 e aiuterebbero a contrastare Alzheimer, demenza e trigliceridi alti.

A volte, però, capita che mangiare solamente carne o pesce possa risultare noioso o poco invitante. Ecco perché svolteremo qualsiasi piatto con la ricetta della salsa bernese.

Si tratta di una tipica salsa francese, che molti tendono a confondere con la salsa olandese. La leggenda narra che questa salsa nacque da un errore di un cuoco che, per sbaglio, fece un’emulsione con l’uovo. La salsa venne servita e fu comunque un grande successo.

Ecco come prepararla

Ingredienti:

150 gr di burro chiarificato fuso;

30 gr di scalogno;

5 gr di dragoncello;

50 ml di aceto di vino bianco;

2 tuorli;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Iniziamo a sminuzzare lo scalogno, quindi versiamolo in pentola con l’aceto e la metà del dragoncello che abbiamo preparato. A questo punto portiamo tutto ad ebollizione, quindi abbassiamo la fiamma e, così, aspettiamo che il liquido si riduca di più della metà. Prendiamo, quindi, un colino e filtriamo il tutto.

Versiamo la riduzione di aceto ottenuta in una terrina, con i tuorli, un pizzico di sale e di pepe. Prima di versare la soluzione di aceto nella terrina, dovremo aspettare che si raffreddi fino a diventare tiepida.

Mescoliamo il tutto e mettiamo la terrina su una pentola con acqua già bollente. Questo tipo di cottura è detto “a bagnomaria”. Non teniamo la terrina troppo a lungo sulla pentola, altrimenti rischieremo che i tuorli si cuociano.

Dopo aver tolto la terrina dalla pentola, aggiungiamo un po’ per volta il burro chiarificato e fuso. Continuiamo a mescolare, fino a creare un composto denso e omogeneo.

A questo punto ci mancherà solo l’ultimo passaggio: versiamo quindi nella salsa anche il dragoncello rimasto e, se lo gradiamo, un altro pizzico di pepe.

Dunque, è una vera prelibatezza questa salsa per accompagnare carne e pesce da preparare al volo in soli 5 minuti. Ricordiamo, inoltre, che non è consigliabile conservarla in frigo, perché l’alta temperatura ne rovinerebbe la consistenza.