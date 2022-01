La carota è un ortaggio molto amato e spesso presente sulle tavole degli italiani. Con il suo gusto dolce e la consistenza croccante, è una vera e propria delizia. Il suo colore varia in base alla tipologia scelta, ma di solito quella che troviamo sui banchi al mercato è di un bellissimo colore arancione.

È un alimento che non dovrebbe mai mancare nel carrello della spesa, sia per le sue innumerevoli proprietà benefiche, sia per il misurato contenuto calorico (circa 40 calorie per 100 grammi). Un prodotto dell’orto molto versatile che può essere gustato sia cotto che crudo.

A tal proposito, vogliamo proporre ai nostri Lettori la ricetta di un contorno sfizioso e croccante perfetto per mantenersi più leggeri.

Qualche utile consiglio per conservare le carote

È possibile comprare e gustare le carote tutto l’anno. Nel momento dell’acquisto facciamo attenzione a non prendere quelle ammaccate o annerite. Una volta rientrati in casa, dobbiamo necessariamente conservarle correttamente per evitare che marciscano in fretta.

La prima operazione è quella di eliminare l’umidità utilizzando un canovaccio. Ora conserviamo le carote in frigorifero nel vano delle verdure, avvolgendole con della carta assorbente e inserendole in un sacchetto traforato. Possiamo anche riporle in dispensa, conservandole in un contenitore per alimenti traspirante.

Ecco un semplice trucchetto per recuperare le carote molli e farle tornare fresche e croccanti come appena comprate

Spesso capita di lasciare le carote in frigo o in dispensa per molto tempo. Ecco che diventano molli, vecchie e avvizzite.

Naturalmente la prima cosa che viene in mente di fare è quella di buttarle nel sacchetto dell’umido. Ma ecco un semplice trucchetto per recuperare le carote molli e farle tornare fresche e croccanti come appena comprate.

Infatti salvare le carote dalla spazzatura è possibile grazie a questo veloce e facile rimedio.

Prendiamo le nostre carote molli e laviamole sotto l’acqua corrente. Eliminiamo la buccia e tagliamole a listarelle. Immergiamole quindi in una ciotola con dell’acqua fredda e inseriamo un pezzo di patata cruda. Lasciamo in ammollo le carote per circa 10 minuti.

Possiamo anche utilizzare lo stesso procedimento inserendo nella ciotola (sempre con acqua ben fredda e una fetta di patata cruda) le carote intere. In questo caso, l’operazione durerà un’oretta.

Ecco che il nostro ortaggio potrà essere riutilizzato, senza finire necessariamente nella spazzatura.

Un ultimo piccolo consiglio: per non far marcire le carote velocemente in frigorifero, evitiamo di lavarle prima di riporle nel cassetto della verdura.

