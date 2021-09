Il nostro bagaglio di tradizioni è ricco di istruzioni per decidere i giorni per fare qualunque cosa. A volte si basano su fondi di verità, altre volte invece sono convinzioni non del tutto motivate. In ogni caso numerose sono le tradizioni che collegano le azioni della vita di tutti i giorni ad aspetti e cicli della natura. I capelli non fanno eccezione, dunque ecco i giorni migliori di settembre per ritoccare i nostri capelli secondo le tradizioni popolari.

Il ciclo lunare

La Luna influenza le maree e i movimenti della terra, ma si ritiene possa influenzare anche il ciclo mestruale e non solo. Essa infatti influirebbe anche sullo stato dei nostri capelli, motivo per cui bisognerebbe assicurarsi della conciliazione con la stessa prima di farvi qualcosa.

A incidere sarebbe infatti il ciclo lunare, cioè il tempo di rotazione su se stessa della durata di 28 giorni. Durante lo stesso la Luna si mostra ai nostri occhi in modi diversi. Piena, crescente, calante e luna nera, cioè quando sparisce.

Per distinguere la fase crescente e calante c’è un proverbio popolare: “Gobba a ponente Luna crescente, gobba a levante Luna calante”. Se la parte arrotondata è ad est sarà calante, verso ovest crescente.

Ecco i giorni migliori di settembre per ritoccare i nostri capelli secondo le tradizioni popolari

Secondo la tradizione, le diverse fasi della luna scandirebbero i momenti propizi per poter mettere mano ai nostri capelli. Sia per quanto riguarda il taglio che la tinta.

Durante la luna crescente i nostri capelli sarebbero più energici e quindi sarebbe l’ideale tagliarli per farli crescere più in fretta. Mentre nella luna calante avrebbero più difficoltà a crescere, per cui sarebbe consigliabile tagliarli solo se si vuole fissare la piega.

Per lo stesso motivo, se ci si vuole tingere i capelli ci si dovrebbe adeguare ugualmente. Per un colore che si tenga stabile, in luna crescente, per ritardare la ricrescita, in luna calante.

Con la luna nera, essendo nascosto il satellite, la sua forza non riuscirebbe a raggiungere i nostri capelli e dunque rischieremmo di indebolirli se li tagliassimo. Al contrario per rinforzarli sarebbe consigliato tagliarli durante la luna piena.

Scopriamo dunque i giorni utili di settembre per i nostri capelli:

Luna crescente dal giorno 8 al 19 settembre;

Il 20 settembre sarà piena;

Luna calante dal 21 al 30 settembre.

Ora sappiamo quali sarebbero le date più propizie per tagliare e tingere i nostri capelli, a seconda di ciò che vogliamo ottenere. Indubbiamente è una semplice credenza, ma è molto affascinante e carica i nostri capelli di un’aura magica e misteriosa. Magari se dobbiamo prenotare dal parrucchiere potremmo comunque collaudarli, male non faranno.