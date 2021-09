Potrebbe darsi che ci siamo talmente abituati ad alcuni insetti di casa che dimentichiamo la loro pericolosità. Questo può succedere per quegli insetti che ci fanno compagnia soprattutto in questo periodo. Ecco allora come eliminare da casa questi insetti volanti che portano febbre, epatite e altre malattie.

Insetti di casa

Tra gli insetti che possiamo trovare in casa ce ne sono due che, oltre a non provocare entusiasmo, hanno anche un aspetto abbastanza ripugnante. Le blatte e gli scarafaggi possono essere vettori di brutte malattie fra cui colera e botulismo.

Anche gli acari della polvere creano allergie ed asma e recano non poco fastidio soprattutto in camera da letto. Nel letto oltre agli acari possiamo trovare le cimici, che amano punzecchiare per succhiare un po’ di sangue.

Perché gli insetti sono pericolosi

Zanzare, mosche, formiche non incutono granché timore, forse più nervosismo. Notiamo le formiche quando cercano del cibo dolce o delle proteine in un minuscolo pezzo di carne caduto a terra. Tuttavia nelle loro lunghe passeggiate possono raccogliere per strada batteri e altri agenti patogeni.

Le zanzare femmine, se non dovessero succhiare un po’di sangue per far nascere le uova, se ne andrebbero volentieri a caccia di fiori dolci come fanno i maschi. Nei Paesi caldi invece sono portatrici di morte, trasmettendo la malaria.

Come eliminare da casa questi insetti volanti che portano febbre, epatite e altre malattie

Oltre alle zanzare, fra i volatili di casa troviamo le mosche, soprattutto in settembre e ottobre che sono i loro mesi preferiti. Siamo abituati talmente a vederle e a sopportarle, che spesso non ci facciamo nemmeno più caso.

A torto però, perché le mosche che entrano da finestre e balconi provengono da posti abbastanza sudici. Si fermano sugli escrementi, i liquami, la spazzatura, e nelle zone di campagna sono a contatto diretto con gli animali. Se li vediamo svolazzare in casa non è un buon segno e dovremmo preoccuparci.

Le mosche infatti possono trasmettere infezioni intestinali, dissenterie, febbri tifoidi e persino colera; ma anche l’epatite. Fermandosi sulle feci, possono contaminare il cibo, le superfici e gli utensili della cucina, loro luogo prediletto. Noi infine, mangiando con un cucchiaio infetto, introduciamo nel nostro organismo i pericolosi batteri.

Niente mosche in casa

Ma come fare ad eliminare le mosche da casa e vivere più tranquilli? Ebbene a parte gli insetticidi, sembra che il miglior sistema per non avere mosche in casa sia di impedire loro di entrare. Il modo più efficace è di montare delle zanzariere alle finestre e ai balconi. Oltre alle mosche impediranno anche l’accesso ad altri fastidiosi insetti, come zanzare, vespe, api, pericolosi vesponi, mosconi, tarli volanti del legno e altri ancora.

In questo modo saremo ben protetti da questi animali fastidiosi e per certi aspetti pericolosi.