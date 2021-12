Dal 20 al 31 dicembre sono concentrati tutta una serie di pagamenti INPS che coinvolgono milioni di aventi diritto. Il primo riferimento è sicuramente alle pensioni, seguite i dal reddito di cittadinanza (RdC).

Le due misure saranno centrali in questi 10 giorni, ma non saranno gli unici appuntamenti da segnare al calendario. Infatti, oltre la pensione di gennaio 2022 arrivano questi pagamenti INPS con importanti novità sul reddito di cittadinanza.

Il primo rateo pensionistico del 2022

In attesa dell’ufficialità, anche a fine dicembre dovremo assistere all’anticipo del primo rateo pensionistico 2022. Considerato il protrarsi dello stato di emergenza, infatti, anche le pensioni pagate per il canale Poste Italiane dovrebbero essere anticipate. Molto presto (potrebbe essere anche oggi stesso, mentre scriviamo) arriverà l’ufficialità del calendario ad opera del Ministero.

Non solo, ma sempre in questi giorni l’Istituto di Previdenza caricherà i cedolini di gennaio 2022. In particolare, dal nuovo anno l’aumento della pensione da 1.000 o 2.500 e 3.500 euro si calcola come abbiamo già illustrato.

Salvo colpi di scena, si partirà lunedì 27 per terminare venerdì 31 dicembre. Invece chi riceve l’accredito sul conto corrente bancario dovrà attendere martedì 4 gennaio, il secondo giorno bancabile del mese.

NASPI e Bonus bebè saranno gli altri pagamenti INPS di questi gironi

Nei giorni che precedono il Natale continueranno ancora ad arrivare i pagamenti del Bonus bebè per chi ancora non lo avesse ricevuto il 17 o il 18.

Lo stesso discorso vale anche per i rimborsi legati al 730. L’AdE ha già dato inizio alle disposizioni di pagamento e continueranno in questi giorni, fino ad esaurimento.

Infine, a partire da oggi 20 dicembre sono in arrivo i 100 euro del trattamento integrativo ex Bonus Renzi per i percettori dei sussidi di disoccupazione.

Reddito e pensione di cittadinanza (PdC)

Com’è avvenuto nel 2019 e nel 2020, anche nel 2021 la ricarica ordinaria RdC e PdC è super anticipata nel mese di dicembre. La festività del Santo Natale, infatti, in un certo senso sollecita una revisione del calendario ordinario. Invece di lunedì 27, giorno canonico per la ricarica ordinaria, questi flussi di pagamenti arriveranno oggi.

Sempre sul fronte RdC vi sono altre 2 novità da segnalare. La prima riguarda le integrazioni assegno unico ponte (AUP), che arriveranno il giorno dopo. Di norma, a distanza di qualche ora dal flusso delle ricariche ordinarie partono quello relativo all’AUP. Questa volta invece si tratterà di attendere martedì 21.

Sempre martedì arriverà l’altra novità, ossia saranno disponibili gli esiti per chi ha fatto domanda del c.d. beneficio addizionale. Stiamo parlando del Bonus per RdC che avevamo già illustrato a suo tempo e domani arriveranno le prime risposte.

Ricordiamo in chiusura che nel corso della settimana arriveranno alcuni pagamenti AUP su domanda. Si tratta per lo più di arretrati, per cui l’appuntamento coinvolge solo alcuni degli aventi diritto.

Per il resto siamo in attesa di capire se ci saranno eventuali nuovi Bonus una tantum a favore di lavoratori e/o disoccupati. L’esecutivo ha già disposto aiuti in favore di alcuni operatori economici, succederà altrettanto anche per i rispettivi occupati?

Al momento non abbiamo novità: attendiamo l’arrivo del nuovo anno per capire se ci saranno sviluppi in tal senso. Intanto, dalla Redazione di ProiezionidiBorsa giunga l’augurio di un sereno e Santo Natale a tutti i propri Lettori.

